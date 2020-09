Η απόφαση των ΗΠΑ να προχωρήσουν σε μερική άρση του εμπάργκο πώλησης οπλικών συστημάτων που ίσχυε σε βάρος της Κύπρου δεν έχει να κάνει με την Τουρκία ή στρέφεται εναντίον οποιουδήποτε, ξεκαθάρισε η αμερικανίδα πρεσβευτής στην Κύπρο (φωτογραφία), η οποία είχε δηλώσει υπερήφανη για αυτήν την απόφαση.

Η νέα δήλωση της πρεσβευτού των Ηνωμένων Πολιτειών Τζούντιθ Γκάρμπερ έγινε χθες στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, κατά την οποία αναφέρθηκε στην απόφαση που έλαβε η κυβέρνησή της με ισχύ από την 1η Οκτωβρίου 2020 μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2021.

Οπως μεταδίδει το philenews.com, η πρεσβευτής των ΗΠΑ ξεκαθάρισε πως η απόφαση αφορά μη-φονικά όπλα (non-lethal weapons), επισημαίνοντας ότι πρόκειται για συστήματα που μπορεί να συμβάλουν στη συνεργασία των χωρών για καταπολέμηση της τρομοκρατίας, της διακίνησης προσώπων κλπ.

Σε ό,τι αφορά τις τουρκικές αντιδράσεις η Τζ. Γκάρμπερ σημείωσε πως η Τουρκία παραμένει ένας πολύτιμος σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών και του ΝΑΤΟ.

Σε σχέση με τις πρόνοιες της νομοθεσίας, η Τζ. Γκάρμπερ σημείωσε ότι παραμένει η απαίτηση των Ηνωμένων Πολιτειών προς την κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας για τερματισμό της παροχής διευκολύνσεων προς ρωσικά πολεμικά πλοία.

Ωστόσο, ξεκαθάρισε πως η Ουάσιγκτον έκρινε αυτήν τη στιγμή ότι το θέμα αυτό δεν αποτελεί εμπόδιο για να προχωρήσει στην απόφαση προσωρινής άρσης των περιορισμών για εξαγωγή μη-φονικών οπλικών συστημάτων από τις ΗΠΑ στην Κύπρο.

«Είμαι τόσο περήφανη που βλέπω πως η σχέση Ασφάλειας μεταξύ των ΗΠΑ και της Κυπριακής Δημοκρατίας εμβαθύνεται κατά τη διάρκεια της δικής μου θητείας ως πρεσβευτού» είχε σημειώσει προχθές με ανάρτησή της στο Twitter, η κα Γκάρμπερ, όταν έγινε γνωστή η απόφαση των ΗΠΑ για τη μερική άρση του εμπάργκο όπλων στην Κύπρο.

»Προσβλέπω στη συνέχιση της συνεργασίας, που θα ανταποκρίνεται σε ζητήματα κοινής ανησυχίας, όπως η μη διάδοση, η εμπορία και οι απειλές στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας», προσέθετε στο μήνυμά της.

— Ambassador Garber (@USAmbCy) September 1, 2020