Η μεγάλη μέρα για την Μπαρτσελόνα και ολόκληρη τη Βαρκελώνη έφτασε! Ο Χόρχε Μέσι, ο πατέρας του Λιονέλ, προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο της πόλης, καθώς το μεγάλο ραντεβού με τον Ζοζέπ Μαρία Μπαρτομέου είναι προγραμματισμένο για σήμερα το απόγευμα.

Σύμφωνα με τα καταλανικά Μέσα η πλευρά του Αργεντινού ποδοσφαιριστή θα εκφράσει την επιθυμία του pulga να αποχωρήσει επίσημα, μέσω και εκπροσώπου μετά το φαξ που «τίναξε» το στρατόπεδο των «μπλαουγκράνα». Από την άλλη ο Μπαρτομέου φέρεται να ετοιμάζει πρόταση ανανέωσης που θα κρατήσει τον Μέσι στο «Καμπ Νόου» έως και το 2022, με τα τωρινά δεδομένα ωστόσο να μην τον ευνοούν.

Στο αεροδρόμιο μαζεύτηκαν και φίλαθλοι της ομάδας, προσπαθώντας να βάλουν και αυτοί το «λιθαράκι» τους, ώστε ο Μέσι να πειστεί και να παραμείνει εν τέλει στην Μπαρτσελόνα.

📸 — Fans waiting at the airport for the arrival of Messi's father from Argentina. pic.twitter.com/sA2Sdk8wou

