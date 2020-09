View this post on Instagram

Το καλοκαίρι τελειώνει και συνειδητοποιώ πως αυτή η εποχή που τόσο πολύ αγαπώ έχει φέρει τα τελευταία χρόνια τις πιο ευτυχισμένες στιγμές της ζωής μου, παράλληλα όμως, έχει φέρει και μεγάλο πόνο. Και εκεί που λυγίζω και πέφτω, εκεί ξαφνικά νιώθω να πατάω ξανά στα πόδια μου. Ναι, ίσως γι’ αυτό όλα τα δύσκολα έρχονται το καλοκαίρι. Γιατί αντλούμε ζωή και αισιοδοξία από τη δύναμη του ηλιου. Από το φως του, που φωτίζει και ζεσταίνει τις ψυχές μας 🙏🏻 Εύχομαι σε όλους να είστε καλά, να έχετε υγεία, αγάπη, την οικογένειά σας και γαλήνη μέσα σας ❤️ Σας στέλνω ένα μεγάλο φιλί! Καλημέρα🌞