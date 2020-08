Ο κυκλώνας Λόρα έφτασε σήμερα στις ακτές της Λουιζιάνας, μετά την ενίσχυσή του στην κατηγορία 4 πεντάβαθμης κλίμακας, ανακοίνωσε η αμερικανική μετεωρολογική υπηρεσία.

«Ο εξαιρετικά επικίνδυνος κυκλώνας, ο Λόρα, κατηγορίας 4, έφτασε κοντά στο Κάμερον στην Λουιζιάνα» συνοδευόμενος από ανέμους που πνέουν με ταχύτητα έως και 240 χιλιομέτρων την ώρα, αναφέρει το Εθνικό Κέντρο Κυκλώνων (NHC) των ΗΠΑ στην πιο πρόσφατη ενημέρωση που έκανε στη 01:00 τοπική ώρα (09:00 ώρα Ελλάδος).

Το αμερικανικό αυτό κέντρο, που έχει την έδρα του στην Φλόριντα, αναφέρεται σε μια «καταστροφική καταιγίδα», με «υπερβολικά ισχυρούς ανέμους» και προειδοποιεί για «την πρόκληση αιφνίδιων πλημμυρών σε ορισμένες ζώνες της Λουιζιάνας» κατά το πέρασμα του κυκλώνα.

10:30pm UPDATE from the 4th floor of our hotel in Lake Charles! Really now seeing a ramp up in the winds. @StephanieAbrams is LIVE on @weatherchannel down on ground level! #HurricaneLaura #LakeCharles #Louisiana pic.twitter.com/cUc9NhX1lO

