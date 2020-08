Τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 35 τραυματίστηκαν από τη συντριβή αεροσκάφους της εταιρείας Air India Express στο αεροδρόμιο της Καλικούτ, ανέφερε ένας αξιωματικός της αστυνομίας.

Το αεροπλάνο, που προερχόταν από το Ντουμπάι μεταφέροντας 191 επιβάτες, βγήκε από τον διάδρομο προσγείωσης και, σύμφωνα με τα τοπικά τηλεοπτικά κανάλια, κόπηκε στα δύο.

«Πολλοί επιβάτες έχουν τραυματιστεί», είπε ένας εκπρόσωπος της αεροπορικής εταιρείας. Ανάμεσα στους νεκρούς φέρεται να είναι ο πιλότος του αεροπλάνου.

To δυστύχημα συνέβη στις 7 το απόγευμα (τοπική ώρα), ενώ η περιοχή είχε χτυπηθεί από έντονες βροχοπτώσεις.

#airindia– Air India Express aircraft from Dubai to Calicut with 191 passengers crashes after overshooting the runway and going into the valley. Fire tenders and ambulances rushed to the spot pic.twitter.com/N22ZG2GTaG

— santhosh (@santhusarling) August 7, 2020