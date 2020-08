Πηγή που βρισκόταν στη συνάντηση της ομάδας εργασίας του Λευκού Οίκου για τον κοροναϊό στο Οβάλ Γραφείο την Τρίτη, αποκάλυψε στο CNN ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, εξακολουθεί να μην αντιλαμβάνεται πλήρως τη βαρύτητα της πανδημίας του κοροναϊού.

«Εξακολουθεί να μην το καταλαβαίνει», είπε χαρακτηριστικά η πηγή. «Απλώς δεν το καταλαβαίνει».

Η συνάντηση του Τραμπ με την ομάδα εργασίας στο Οβάλ Γραφείο ήταν η πρώτη σε βάθος σύσκεψη που πραγματοποίησε με την ομάδα κορυφαίων ειδικών στον τομέα της υγείας από τον Απρίλιο. Ο Τραμπ ανάρτησε στο Twitter φωτογραφίες των μελών της ομάδας εργασίας, ορισμένοι εκ των οποίων φορούσαν μάσκες, γύρω από το γραφείο το απόγευμα της Τρίτης.

Great meeting today with the CoronaVirus Task Force in the Oval Office. Stay informed at: https://t.co/p9j7kZsD7b . pic.twitter.com/nnnUHCzOLV

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, οι αξιωματούχοι της ομάδας εργασίας εξακολουθούσαν να δυσκολεύονται να πείσουν τον Τραμπ να αντιμετωπίσει με μεγαλύτερη σοβαρότητα την πανδημία, τόνισε η πηγή.

Καθώς ορισμένα μέλη της ομάδας προσπάθησαν να υπογραμμίσουν την σφοδρή φύση της κατάστασης στον πρόεδρο, η πηγή αναφέρει ότι ο Τραμπ προσπαθούσε επανειλημμένως να… αλλάξει θέμα.

Ο Τραμπ ήταν εμφανώς λιγότερο εγκάρδιος κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, συμπληρώνει. Σε παλιότερες συναντήσεις της ομάδας εργασίας, όπως λέει, ο Τραμπ είχε διάθεση για αστεία. Το βράδυ της Τρίτης, τα πράγματα ήταν διαφορετικά.

«Τελευταία η διάθεσή του δεν είναι ευχάριστη», σημείωσε η πηγή.

Άλλη μια διαφορά που αναφέρει, είναι ο τρόπος με τον οποίο απαντούν ο Τραμπ και ο αντιπρόεδρός του, Μάικ Πενς, στις πληροφορίες που τους δίνουν οι ειδικοί κατά τις συσκέψεις.

«Καταλαβαίνει τι του λένε», αναφέρει η πηγή για τον Πενς. Όμως, όπως προσθέτει, ο Πενς φαίνεται να είναι «διχασμένος» στις αλληλεπιδράσεις του με τους ειδικούς. Ορισμένες φορές δείχνει να αντιλαμβάνεται τις ανησυχίες τους, όμως αμβλύνει τις απαντήσεις του προκειμένου να εξασφαλίσει ότι δεν χαλάει τη σχέση του με τον Τραμπ.

Δημοσίως, ο πρόεδρος ισχυρίζεται ότι η κυβέρνηση αξίζει περισσότερους επαίνους για τη διαχείρισή του και ισχυρίζεται αβάσιμα ότι ο ιός «φεύγει».

Από την πλευρά του, ο Τραμπ υποστηρίζει ότι το δημοσίευμα του CNN είναι ψευδές:

.@CNN has no sources on the Task Force. Their “sources” are made up, pure fiction! Jim Acosta is a Fake reporter!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 5, 2020