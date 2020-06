View this post on Instagram

Έμαθαν ότι πηγαίνεις και έχει αναστατωθεί ο ουρανός. Όλα είναι έτοιμα. Θα βλέπεις τον ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ απο εκεί πάνω και θα χαμογελάς. Και να είσαι ήσυχος. Θα προσέχω πάντα αυτόν που μου έλεγες να προσέχω!!!