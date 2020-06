Νέες καταγγελίες για βίαιες επαναπροωθήσεις προσφύγων βλέπουν το φως της δημοσιότητας, με τρεις έγκυες γυναίκες να είναι αυτή τη φορά μεταξύ των «θυμάτων» της αντιμεταναστευτικής και παράνομης πρακτικής, που είχε ως αποτέλεσμα οι τρεις γυναίκες και όσοι βρίσκονταν στη λέμβο να ζήσουν εφιαλτικές στιγμές στα ανοιχτά της Λέσβου.

Από τη πλευρά της κυβέρνησης τηρείται σιγή ιχθύος. Η τελευταία επισήμανση του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου ήταν ότι «έχει αλλάξει η πληθυσμιακή σύσταση όσων καταφθάνουν στην Ευρώπη, οι οποίοι, ως επί το πλείστον, δεν διαθέτουν προσφυγικό προφίλ» συμπληρώνοντας ότι η Ευρώπη έχει ανάγκη από περισσότερους «μόνιμους μετανάστες».

Από την άλλη, ΜΚΟ καταγγέλλουν τις Βρυξέλλες ότι κάνουν τα «στραβά μάτια» όσον αφορά τον «υγρό τάφο» της Μεσογείου, προσπερνώντας τις καταγγελίες για pushbacks, όπως οι πρόσφατες από τον ΔΟΜ και την Ύπατη Αρμοστεία.

Το νέο περιστατικό επαναπροώθησης ξεκίνησε το πρωί του Σαββάτου, όταν βάρκα με 36 πρόσφυγες και μετανάστες από το Ιράν και Αφγανιστάν – 16 άνδρες, 10 γυναίκες και 10 παιδιά, ανάμεσά τους και τρεις έγκυες γυναίκες – βρέθηκε στον θαλάσσιο χώρο μεταξύ των τουρκικών παραλίων και της Λέσβου.

Σύμφωνα με την υπηρεσία Alarm Phone, οι επιβαίνοντες εξέπεμψαν σήμα κινδύνου καθώς η λέμβος είχε τρυπήσει και «έμπαζε» νερά. Ωστόσο, τόσο το ελληνικό όσο και το τουρκικό Λιμενικό δεν έκαναν καμία προσπάθεια διάσωσης, με την πρόφαση το καθένα ότι η βάρκα δεν βρισκόταν στα χωρικά ύδατα της χώρας του.

Μάλιστα, μια από τις έγκυες γυναίκες άρχισε να έχει συσπάσεις τοκετού μέσα στη μέση της θάλασσας!

The woman is giving birth in the dark on a dinghy in distress. All competent authorities have knowledge of the situation. The Greek and Turkish Coast Guards, Frontex and NATO bear the full responsibility of these lives and any fatalities. @HCoastGuard @Frontex @NATO pic.twitter.com/H4mpUeFuqY

Τελικά, και αφού οι άνθρωποι αυτοί είχαν μείνει μεσοπέλαγα για πάνω από 15 ώρες, επιλέχθηκε για ανθρωπιστικούς λόγους η διάσωση των επιβαινόντων οι οποίοι και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Πέτρας.

Μάλιστα, ο Γολγοθάς των προσφύγων δεν τελείωσε εκεί αφού κατά την αποβίβαση τους στην Πέτρα είχαν συγκεντρωθεί κάτοικοι της περιοχής οι οποίοι αποδοκίμασαν τόσο τους αποβιβαζόμενους όσο και τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος, τα οποία τους είχαν διασώσει.

The people are saying: "Our boat has a hole and water is entering. There are the Turkish and there the Greeks and they just watch." They need to be rescued immediately! pic.twitter.com/sbM2j9PfYB

— Alarm Phone (@alarm_phone) June 13, 2020