Δυνάμεις που συμμαχούν με τη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Λιβύης ανακοίνωσαν σήμερα ότι ανέκτησαν τον έλεγχο μιας αεροπορικής βάσης νοτιοδυτικά της Τρίπολης, σημειώνοντας την πιο σημαντική, ίσως, προέλασή τους σε διάστημα σχεδόν ενός έτους.

Η αεροπορική βάση Ουατίγια, σε απόσταση 125 χλμ. από την πρωτεύουσα, αποτελούσε μία στρατηγική βάση για τις δυνάμεις που είναι πιστές στον διοικητή των δυνάμεων της ανατολικής Λιβύης, Χαλίφα Χάφταρ, ο οποίος εξαπέλυσε επίθεση για την κατάληψη της Τρίπολης τον Απρίλιο του 2019.

Η εκστρατεία κλιμάκωσε απότομα μια σύγκρουση που μαινόταν για καιρό μεταξύ οργανώσεων με έδρα την ανατολική και τη δυτική Λιβύη και προκάλεσε αύξηση στρατιωτικών επεμβάσεων από ξένες δυνάμεις.

1/2 Al-Watiya airbase, #Libya: Turkish UAV attacked a Pantsir air defense system at Al-Watiya airbase, Libya. ISI preliminary BDA report reveals that one shelter was demolished and another one was partially damaged. pic.twitter.com/oNeqXn1iQ3 — ImageSat Intl. (@ImageSatIntl) May 18, 2020

Δυνάμεις που είναι σύμμαχοι της Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας (ΚΕΕ) πήραν τον πλήρη έλεγχο της Ουατίγια, δήλωσε νωρίς σήμερα, Δευτέρα, ο Οσάμα Τζουβέιλι, ανώτατος στρατιωτικός διοικητής, τον οποίο επικαλούνται τα επίσημα ΜΜΕ.

Πλάνα που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνεται να δείχνουν δυνάμεις της ΚΕΕ να οδηγούν στους διαδρόμους προσγειοαπογείωσης της βάσης χωρίς να συναντούν εμπόδια. Προς το παρόν δεν υπάρχουν σχόλια από τον Λιβυκό Εθνικό Στρατό (ΛΕΣ) του Χάφταρ.

Τις τελευταίες εβδομάδες οι δυνάμεις της ΚΕΕ απώθησαν τους αντιπάλους τους με αυξημένη υποστήριξη από την Τουρκία, καταλαμβάνοντας πόλεις στην ακτή δυτικά της Τρίπολης τον περασμένο μήνα.

Ο ΛΕΣ, που υποστηρίζεται από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Αίγυπτο και τη Ρωσία, δεν κατάφερε να προωθηθεί σημαντικά από τα περίχωρα της Τρίπολης όπου έφθασε κατά τα πρώτα στάδια της εκστρατείας του.

One more burned #Pantsir-S1.

Turkish #UAV attacked a Pantsir ADS at Al-Watiya airbase, #Libya. ISI preliminary BDA report reveals that one shelter was demolished and another one was partially damaged. #GNA #LNA #Turkey pic.twitter.com/IRyoFzg1K0 — The Dead District (@TheDeadDistrict) May 18, 2020

Ο ΛΕΣ έχασε την Γκαριάν, την κύρια βάση εμπροσθοφυλακής του νότια της Τρίπολης, στη μεγαλύτερη ανατροπή που κατάφερε τον Ιούνιο του 2019, αλλά εξακολουθεί να ελέγχει την Ταρχούνα, νοτιοανατολικά της πρωτεύουσας.