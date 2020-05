Καναδάς : Αεροπλάνο έπεσε πάνω σε σπίτι – Ένας νεκρός

Αεροπλάνο των Καναδικών Ενόπλων Δυνάμεων κατέπεσε στο Κάμλουπς της Βρετανικής Κολούμπια με αποτέλεσμα να βρει τραγικό θάνατο η βαθμοφόρος του στρατού Τζένιφερ Κέισι, ενώ τραυματίστηκε σοβαρά ο πιλότος του αεροσκάφους Ρίτσαρντ Μακ Ντούγκαλ.

«Με βαριά καρδιά ανακοινώνουμε ότι ένα μέλος της ομάδας CF Snowbirds πέθανε και ένα υπέστη σοβαρούς τραυματισμούς», ανέφερε σε ένα tweet η Royal Canadian Air Force.

The RCAF has suffered another tragic loss of a dedicated member of the RCAF team. We are deeply saddened and grieve alongside Jenn’s family and friends. Our thoughts are also with the loved ones of Captain MacDougall. We hope for a swift recovery from his injuries. – Comd RCAF pic.twitter.com/8U41bdVqcU

