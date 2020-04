Είναι απίστευτο και όμως είναι αληθινό. Οι οπαδοί του Ντόναλντ Τραμπ, διαδηλώνουν κατά των μέτρων περιορισμού της κυκλοφορίας, τη στιγμή που ο ίδιος ο πρόεδρος των ΗΠΑ τους… σιγοντάρει.

Όλα αυτά στις ΗΠΑ των 712.399 κρουσμάτων και 37.268 θανάτων από τον κοροναϊό.

Οι διαδηλώσεις ενάντια στα μέτρα περιορισμού κυκλοφορίας από το συντηρητικότερο κομμάτι των οπαδών του Ντόναλντ Τραμπ, λαμβάνουν μορφή… επιδημίας στις ΗΠΑ.

Κινητοποιήσεις κατά των απαγορεύσεων, έχουν πραγματοποιηθεί μέχρις στιγμής στο Μίτσιγκαν, το Οχάιο, τη Βόρεια Καρολίνα, τη Μινεσότα, την Γιούτα, την Βιρτζίνια και το Κεντάκι.

Οι διαδηλωτές υποστηρίζουν ότι τα μέτρα πληγώνουν τους πολίτες και την οικονομία, την ίδια ώρα βέβαια που οι υγειονομικοί προειδοποιούν πως μια ενδεχόμενη άρση των μέτρων θα μπορούσε να σημάνει ακόμα μεγαλύτερη διασπορά του ιού.

Την Παρασκευή μάλιστα με μια σειρά… tweet, όπως δηλαδή συνηθίζει, ο Ντόναλντ Τραμπ, φάνηκε να στηρίζει τα αιτήματα των διαδηλωτών.

LIBERATE VIRGINIA, and save your great 2nd Amendment. It is under siege!

Οι πολιτείες που ανέφερε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, κυβερνώνται όλες από Δημοκρατικούς. Όμως διαδηλώσεις έχουν γίνει και σε πολιτείες με Ρεπουμπλικάνους κυβερνήτες.

Μέχρι στιγμής οι ΗΠΑ είναι η χώρα με τα περισσότερα κρούσματα και τους περισσότερους θανάτους παγκοσμίως με 672.000 και 33.000 αντίστοιχα.

Οι διαδηλωτές χαρακτηρίζουν υπερβολικά τα μέτρα που έχουν παρθεί για πολίτες και επιχειρήσεις. Ένας από τους διοργανωτές της διαμαρτυρίας στη Μινεσότα, έγραφε στο Facebook του.

«Δεν είναι δουλειά του κυβερνήτη να βάζει απαγορεύσεις στην κίνηση των πολιτών της Μινεσότα. Ο πρόεδρος Τραμπ ήταν ξεκάθαρος ότι πρέπει να βάλουμε την Αμερική και πάλι να δουλέψει όσο πιο γρήγορα γίνεται για να γιατρέψουμε τη χώρα».

The crowd is now several hundred. Impossible to get an accurate count.

The crowd has been mostly civil, though one woman was telling people, “Don’t get near me. I’ve got COVID!” pic.twitter.com/JxE4LmTOrI

— Theo Keith (@TheoKeith) April 17, 2020