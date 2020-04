Μια ηλικιωμένη 106 ετών, που θεωρείται η πιο μεγάλη σε ηλικία ασθενής της Βρετανίας που ανάρρωσε από τον κοροναϊό, βγήκε από το νοσοκομείο.

Η Κόνι Τίτσεν χειροκροτήθηκε από το προσωπικό καθώς έφευγε από το νοσοκομείο City του Μπέρμιγχαμ την Τρίτη, μετά από τρεις εβδομάδες.

Η συνταξιούχος κα Τίτσεν, έγινε δεκτή στα μέσα Μαρτίου με υποψία πνευμονίας, δήλωσε το νοσοκομείο. Είπε: «Νιώθω πολύ τυχερή που έχω καταπολεμήσει αυτόν τον ιό».

Σε δήλωση που κυκλοφόρησαν οι Sandwell και West Birmingham NHS Trust, η κα Τίτσεν είπε ότι δε μπορούσε να «περιμένει να δει» την οικογένειά της.

Πιστεύεται ότι η κυρία Τίτσεν είναι η πιο μεγάλη σε ηλικία ασθενής της Βρετανίας που αντιμετώπισε τον κορανοϊό.

Η Άλεξ Τζόουνς χαρακτήρισε τη γιαγιά της ως κάποιον που ανέκαμψε από οτιδήποτε, προσθέτοντας: «Είχε μια πραγματικά δραστήρια ζωή. Της άρεσε να χορεύει, να ποδηλατεί και να παίζει γκολφ»

«Μαγειρεύει πάντοτε και για τον εαυτό της».«Νομίζω ότι το μυστικό της παρά το γήρας, είναι ότι είναι σωματικά δραστήρια και ανεξάρτητη». «Είχε εγχείρηση ισχίου τον Δεκέμβριο και μέσα σε 30 ημέρες περπατούσε ξανά».

We'd like to give our own round of applause to Connie who at 106 is heading home from City Hospital having successfully beaten #Coronavirus.

She is our oldest patient to beat the virus – and may well be the oldest in the country to do so! #ClapForConniehttps://t.co/bKONIq4sTZ pic.twitter.com/zT28UPdT4A

— SWBH NHS Trust (@SWBHnhs) April 15, 2020