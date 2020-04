Τη στιγμή που άπαντες έχουν το βλέμμα τους στραμμένο στην καταστροφική επέλαση του κοροναϊού, έσκασε σαν βόμβα η είδηση της απόσυρσης του Μπέρνι Σάντερς από τη διεκδίκηση του χρίσματος των Δημοκρατικών. Παράλληλα με αυτό τον τρόπο, -εκτός συγκλονιστικού απροόπτου- μάθαμε το δίδυμο των εκλογών του Νοεμβρίου για το Προεδρία των ΗΠΑ.

Ο Μπέρνι Σάντερς, ένα από τα φαβορί στην κούρσα των Δημοκρατικών, ήταν ένας από τους δύο εναπομείναντες μονομάχους για το χρίσμα. Έτσι ο Τζο Μπαίντεν πήρε την εσωκομματική νίκη και θα βρεθεί αντιμέτωπος με τον Ντόναλντ Τραμπ τον ερχόμενο Νοέμβριο.

Ο 77χρονος πρώην αντιπρόεδρος του Μπαράκ Ομπάμα ήταν εξαρχής ένα από τα δύο φαβορί και τώρα ετοιμάζεται να τα βάλει με τον Τραμπ, ο οποίος έσπευσε να σχολιάσει την εξέλιξη μέσω του αγαπημένου του Twitter.

Bernie Sanders is OUT! Thank you to Elizabeth Warren. If not for her, Bernie would have won almost every state on Super Tuesday! This ended just like the Democrats & the DNC wanted, same as the Crooked Hillary fiasco. The Bernie people should come to the Republican Party, TRADE! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 8, 2020

Με αυτό τον άδοξο τρόπο, ξεκινά εν μέσω κοροναϊού η προεκλογική περίοδος στις ΗΠΑ, με τους πολιτικούς αναλυτές να επισημαίνουν πως αυτές οι προεδρικές εκλογές, δεν θα μοιάζουν με τις προηγούμενες.

Η πανδημία του κοροναϊού διαμορφώνει ένα πολύ ιδιαίτερο σκηνικό και κανείς δεν μπορεί -για την ώρα τουλάχιστον- να προβλέψει τον νικητή.

Η επόμενη μέρα στους Δημοκρατικούς

Πάντως, αξίζει να σημειωθεί πως στο κόμμα των Δημοκρατικών, ο Μπάιντεν ναι μεν έχει σεβασμό και ένα καλά οργανωμένο μηχανισμό, ωστόσο, δεν είναι λίγοι αυτοί που απογοητεύτηκαν από την απόσυρση του Σάντερς, ο οποίος είναι πιο ριζοσπάστης και εκτιμάται ότι θα μπορούσε να προκαλέσει μεγαλύτερη ζημιά στον Τραμπ.

Φημολογείται βέβαια πως ο Μπάιντεν ενδεχομένως να έχει στο πλευρό του ως υποψήφιο αντιπρόεδρο των Σάντερς, ώστε να προσελκύσει και πιο αριστερούς ψηφοφόρους.

Άλλωστε, ο Σάντερς στη δήλωση απόσυρσής του από την κούρσα χαρακτήρισε «τίμιο άνθρωπο» τον Μπάιντεν και αφού τον συνεχάρη είπε πως «θα νικήσουμε τον Τραμπ».

Today I am suspending my campaign. But while the campaign ends, the struggle for justice continues on. https://t.co/MYc7kt2b16 — Bernie Sanders (@BernieSanders) April 8, 2020

Μπάιντεν: Ελπίζω ότι θα ενωθείτε μαζί μας. Σας χρειαζόμαστε!

Από την πλευρά του ο πρώην αντιπρόεδρος και ο αντίπαλος πλέον του Ντόναλντ Τραμπ για το Λευκό Οίκο, προσέγγισε τους υποστηρικτές του Σάντερς, αναγνωρίζοντας τις πραγματικές εντάσεις μεταξύ των στρατοπέδων των δύο υποψηφίων του κόμματος.

«Ξέρω ότι πρέπει να κερδίσω τις ψήφους σας. Και ξέρω ότι μπορεί να χρειαστεί χρόνος. Αλλά θέλω να ξέρετε ότι σας βλέπω, ότι σας ακούω, ότι καταλαβαίνω το αίσθημα επείγοντος που σας οδηγεί» ανέφερε με ανάρτησή στο twitter.

«Ελπίζω ότι θα ενωθείτε μαζί μας. Σας χρειαζόμαστε!» κατέληξε.