Μία οικογένεια γιατρών την Ιταλία έχει ριχτεί στη μάχη κατά του κοροναϊού, ο οποίος μαστίζει τη γείτονα χώρα.

Έξι αδέλφια – από τα συνολικά έντεκα παιδιά της οικογένειας – ακολούθησαν τα χνάρια του πατέρα τους, ο οποίος δεν βρίσκεται πια εν ζωή, και έγιναν όλοι τους γιατροί.

Η Repubblica παρουσιάζει τους τρεις αυτούς άνδρες και τις τρεις γυναίκες, που έχουν γίνει διάσημοι στη χώρα τους.

The doctors battling #COVID19 in Italy include 6 brothers and sisters in Turin, all in the ER: Davide, Pietro, Emanuele, Barbara, Maria and Alessandra Tizzani. Their father is also a doctor, and the whole family counts 11 sons and daughters.

https://t.co/12eIeEekSm pic.twitter.com/0zPIz5S2Fz

