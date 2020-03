Δραματική παραμένει η υγειονομική κατάσταση στην Ευρώπη, με την Ισπανία να υπερβαίνει το όριο των 4.000 θανάτων σήμερα και τα νοσοκομεία του Λονδίνου να αντιμετωπίζουν ατελείωτο τσουνάμι σοβαρών κρουσμάτων της επιδημίας του κοροναϊού. Ωστόσο ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας βλέπει «ενθαρρυντικές ενδείξεις» επιβράδυνσης της εξάπλωσης της νόσου Covid-19 στην ευρωπαϊκή ήπειρο.

Απέναντι σε μία πρωτοφανή παγκόσμια κρίση, οι ηγέτες της G20 σε τηλεδιάσκεψη κορυφής σήμερα, Πέμπτη, θα προσπαθήσουν από κοινού μια συντονισμένη αντιμετώπιση της πανδημίας, η οποία, σύμφωνα με τον ΟΗΕ, απειλεί ολόκληρη την ανθρωπότητα, παρά την λήψη μέτρων καραντίνας που αφορούν τρία δισεκατομμύρια ανθρώπους.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αφιερώνει επίσης στην επιδημία ειδική συνεδρίαση με θέμα επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση του κοροναϊού.

Στο Λονδίνο, τα δημόσια νοσοκομεία αντιμετωπίζουν «συνεχές τσουνάμι» σοβαρών περιστατικών της νόσου, που συνοδεύεται από πρωτοφανή ποσοστά απουσίας του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού λόγω προσβολής από τον ιό.

Η Ευρώπη πληρώνει βαρύ τίμημα στην επιδημία. «Αν και η κατάσταση παραμένει πολύ ανησυχητική, αρχίζουμε να βλέπουμε ενθαρρυντικές ενδείξεις» δήλωσε ωστόσο σήμερα ο διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για την Ευρώπη Χανς Κλούγκε.

Η αύξηση του αριθμού των κρουσμάτων στην Ιταλία (7.500 θάνατοι) μοιάζει να επιβραδύνεται, «αλλά είναι ακόμη πολύ νωρίς για να πούμε ότι η πανδημία έχει φθάσει στην κορύφωσή της στην χώρα αυτή» πρόσθεσε ο Χανς Κλούγκε.

Η Ισπανία, η δεύτερη μετά την Κίνα πλέον πληγείσα χώρα στον κόσμο ως προς τον αριθμό των θανάτων, ξεπέρασε σήμερα το όριο των 4.000 νεκρών.

Update on #COVID19 across Europe by @hans_kluge:

➡ Since 17 March cases & deaths of COVID-19 tripled

➡ 6 out of every 10 cases globally in European Region

➡ Marked increase in cases in Spain, France, Germany and Switzerland

➡ 1 in 10 infections are in health care workers pic.twitter.com/W9HRWluOBG

— WHO/Europe (@WHO_Europe) March 26, 2020