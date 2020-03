Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας καλεί τις ευρωπαϊκές χώρες να λάβουν τα «πλέον τολμηρά» μέτρα, δήλωσε σήμερα στην Κοπεγχάγη ο διευθυντής του ΠΟΥ για την Ευρώπη, υπενθυμίζοντας ότι η Ευρώπη είναι «το επίκεντρο» της πανδημίας του νέου κορονοϊού.

«Κάθε χώρα, χωρίς εξαιρέσεις, οφείλει τα λάβει το πλέον τολμηρά μέτρα για την ανάσχεση ή την επιβράδυνση της απειλής του ιού», δήλωσε ο Χανς Κλούγκε.

“Europe is the epicenter of the first pandemic of #coronavirus and every country, with no exceptions, need to take their boldest actions to stop or slow the virus spread. Boldest action should include community action.”-@hans_kluge #COVID19

— WHO/Europe (@WHO_Europe) March 17, 2020