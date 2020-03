Το κλείσιμο των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για διάστημα 30 ημερών, προκειμένου να αναχαιτιστεί η εξάπλωση του νέου κοροναϊού, αποφάσισαν οι ηγέτες των χωρών μελών που συνεδρίασαν μέσω τηλεδιάσκεψης.

BREAKING: European Union leaders agree to close borders to incoming foreign travel due to coronavirus, Merkel says https://t.co/58jAtPSixT

Επίσης, η ΕΕ θα «συντονίσει» την επιστροφή των Ευρωπαίων που έχουν εγκλωβιστεί στο εξωτερικό.

Σύμφωνα με Ευρωπαίο αξιωματούχο, συμφωνήθηκε να διεξαχθεί και νέα τηλεδιάσκεψη των ηγετών την επόμενη εβδομάδα.

Press conference following the EU leaders' video conference on #COVID19 with President @vonderleyen and @eucopresident Michel ↓https://t.co/FvOzEZxDRl

— European Commission 🇪🇺 (@EU_Commission) March 17, 2020