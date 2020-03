Πολλά ερωτηματικά εγείρει η απόφαση του τούρκου προέδρου να αποχωρήσει από τις Βρυξέλλες, μετά το τέλος της συνάντησής του με την πρόεδρο της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες από τις Βρυξέλλες, ο Τούρκος πρόεδρος έφυγε μετά το τέλος της συνάντησης χωρίς να μιλήσει στους δημοσιογράφους και χωρίς να παραστεί στη συνέντευξη Τύπου που είχε προγραμματιστεί.

Μάλιστα, όπως αναφέρουν δημοσιογράφοι που βρίσκονται εκεί, κανείς δεν ενημερώθηκε για την επικείμενη αποχώρηση.

#breaking Turkish president Erdogan has left without any statements after meeting EU leaders in Brussels. Apparently he didn’t even notify protocol. We just saw his motorcade drive off.

— Matina Stevis-Gridneff (@MatinaStevis) March 9, 2020