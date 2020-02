Εικόνα αρχείου

Σε πλήρη εφαρμογή βάζει το σχέδιο εκβιασμού της Δύσης ο τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, την ώρα που η Τουρκία μετράει δεκάδες νεκρούς στρατιώτες στην Ιντλίμπ.

Ο τούρκος πρόεδρος έχει δώσει εντολή και από το βράδυ τα σύνορα έχουν ανοίξει, με τα τουρκικά ΜΜΕ να δημοσιεύουν βίντεο όπου ισχυρίζονται πως απεικονίζουν πρόσφυγες να περνούν κατά εκατοντάδες προς την Ελλάδα.

WATCH: Refugees going to GREECE from #Turkey as Turkish authorities opened the borders into Europe without any explanation. pic.twitter.com/0AxRpgAZbO — AS-Source News (@ASBreakingNews) February 28, 2020

#EnoughisEnough The first immigrants to leave Turkey for Europe. Turkish authorities do not block anyone from leaving. All immigrants are free to go as can be seen in the video.#syria #turkey #immigrants pic.twitter.com/sUAy5a5spQ — Sadettin Toprak (@s_toprak5861) February 28, 2020

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες στην τουρκική πλευρά στον Εβρο βρίσκονται 200-300 άτομα χωρισμένα σε μικρές ομάδες από 30 ως 50 άτομα που ψάχνουν τρόπο να περάσουν.

Από τις 02:00 παρατηρείται αυτή η κινητικότητα. Αυξημένη επιφυλακή στις περιπολίες στον Εβρο (τους παρατηρούν και από τις θερμικές κάμερες στον φράχτη).

Πάντως, οι ίδιες πληροφορίες επισημαίνουν πως έως τώρα κανείς δεν έχει περάσει στην Ελλάδα.

«Δεν μπορούμε να ελέγξουμε τις προσφυγικές ροές»

Την ίδια στιγμή η Τουρκία παραμένει δεσμευμένη στην τρέχουσα πολιτική της στο προσφυγικό/μεταναστευτικό ζήτημα, αλλά δεν είναι πλέον σε θέση να συγκρατήσει την εντεινόμενη ροή των προσφύγων από τη Συρία, υποστήριξε ο Εμέρ Τσελίκ, εκπρόσωπος του κυβερνώντος Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (AKP).

«Η πολιτική της Τουρκίας παραμένει αμετάβλητη, αλλά η χώρα δεν μπορεί πλέον να συγκρατεί τη μαζική εισροή (προσφύγων) από την Ιντλίμπ στα σύνορά της», τόνισε ο Τσελίκ τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα.

📍After #Turkey has decided not to hinder refugees trying to cross into #Europe, migrants have gathered in Edirne at the Greek border ▪️Migrants are walking towards the border to cross into #Greece pic.twitter.com/5KIxx7nSyc — EHA News (@eha_news) February 28, 2020

Ο Τσελίκ φάνηκε να προσπαθεί να ανασκευάσει με αυτή την τοποθέτηση δηλώσεις στο πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς τουρκικών κυβερνητικών πηγών κατά τις οποίες η Άγκυρα αποφάσισε μετά την κλιμάκωση στην Ιντλίμπ να επιτρέπει πλέον σε σύρους πρόσφυγες να περνούν από το έδαφός της προς χώρες της Ευρώπης, αψηφώντας την Κοινή Δήλωση Τουρκίας-ΕΕ για το Προσφυγικό, όπως είναι η επίσημη ονομασία της διμερούς συμφωνίας του 2016.

Νωρίτερα σήμερα ο κυβερνήτης της επαρχία Χατάι της Τουρκίας έδωσε νεότερο απολογισμό του χθεσινού αεροπορικού βομβαρδισμού για τον οποίο η Άγκυρα κατηγόρησε τις δυνάμεις του καθεστώτος του Μπασάρ αλ Άσαντ στην επαρχία Ιντλίμπ, λέγοντας ότι σκοτώθηκαν 33 τούρκοι στρατιωτικοί και τραυματίστηκαν δεκάδες άλλοι.