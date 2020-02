«Είμαστε στο πλάι του Κουάντεν».

Αυτό το μήνυμα θέλουν να περάσουν από χτες χιλιάδες χρήστες του διαδικτύου στέλνοντας βίντεο δύναμης και συμπαράστασης στον 9χρονο που συγκλόνισε την υφήλιο με το βίντεο όπου φαίνεται να έχει πέσει θύμα bullying κλαίγοντας σπαρακτικά και φωνάζοντας «Θέλω να πεθάνω τώρα αμέσως. Δώσε μου ένα μαχαίρι και θα το κάνω».

Η κινητοποίηση για να βρει και πάλι το χαμόγελο του ο 9χρονος που γεννήθηκε με αχνοδροπλασία και βίωσε το bullying από τους συμμαθητές του, είναι τις τελευταίες ώρες τεράστια.

Μάλιστα όλα όσα έχουν γίνει για τον μικρό Κουάντεν συγκινούν.

Πρώτο trend στο Twitter έγινε για αρκετές ώρες το hashtag #WeStandWithQuaden, στο οποίο όσοι είδαν το βίντεο με τον δακρυσμένο Κουάντεν έσπευσαν να του στείλουν ένα όμορφο μήνυμα και να του θυμίσουν πως δεν είναι μόνος του.

Quaden – you’ve got a friend in me. #BeKind @LokelaniHiga https://t.co/8dr3j2z8Sy pic.twitter.com/jyqtZYC953

Μεταξύ των χιλιάδων χρηστών, μήνυμα στον Κουάντεν έστειλε και ο ηθοποιός Χιου Τζάκμαν καθώς και ο μπασκετμπολίστας Ενές Καντέρ.

This is the one of the hardest video I’ve watched. 💔

A 9 year old boy wanting to kill himself due to bullying at school.

Please spread this around and send love to this little man.

No place in this world for bullies.

#WestandwithQuaden ♥️ https://t.co/9RCBCVn1dG

— Enes Kanter (@EnesKanter) February 20, 2020