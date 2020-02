Μπορεί τα τελευταία εικοσιτετράωρα το ενδιαφέρον της διεθνούς κοινότητας να έχει στραφεί στη Συρία, όπου Ρωσία και Τουρκία έχουν βάλει «μπουρλότο», ωστόσο και στο μέτωπο της Λιβύης οι σφοδρές μάχες συνεχίζονται με αμείωτη ένταση.

Χθες, Τρίτη, οι δυνάμεις του Χαλίφα Χάφταρ προχώρησαν σε ανελέητο σφυροκόπημα στην Τρίπολη, συνεχίζοντας τις προσπάθειες να την θέσουν υπό τον έλεγχό τους, παρά τις προσπάθειες τις περασμένης εβδομάδας για εκεχειρία και μια πιθανή νέα διάσκεψη που ετοιμάζουν οι «μεγάλοι».

Οι δυνάμεις του Εθνικού Λιβυκού Στρατού άρχισαν ευρείας κλίμακας επιχειρήσεις για να καταλάβουν την πρωτεύουσα, έδρα της διεθνώς αναγνωρισμένης Κυβέρνησης Εθνικής Συμφωνίας (ΚΕΣ) πριν από δέκα μήνες, όμως δεν έχουν μπορέσει να διαπεράσουν τις αμυντικές θέσεις παραστρατιωτικών οργανώσεων που δηλώνουν πίστη στις αρχές και έχει τη βοήθεια της Τουρκίας.

Όλα αυτά, τη στιγμή που και τα δύο στρατόπεδα συνεχίζουν τον πόλεμο της προπαγάνδας, προσπαθώντας τις εντυπώσεις, αφού αμφότεροι οι δύο επικεφαλής των στρατοπέδων φαίνεται να έχουν χάσει παντελώς το πραγματικό νόημα.

Έτσι, μεταξύ του να διαφημίζουν την ποσοτική, καθώς και την ποιοτική ισχύ των δυνάμεών του ο Εθνικός Λιβυκός Στρατός προχωρά σε καταγγελίες κατά της κυβέρνησης της Τρίπολης.

Σύμφωνα με όσα ισχυρίζονται μέσα από τον ανεπίσημο λογαριασμό του LNA στο Twitter, μέλη του ISIS πετούσαν φυλλάδια σε πολυσύχναστα μέρη της πρωτεύουσας, μέσω των οποίων απειλούσαν τους πολίτες με σφαγές και απαγωγές εάν δεν υποστηρίξουν τους μετανάστες μαχητές του «Ισλάμ».

#Tripoli

an extremist group of #Syrian.s were seen throwing #ISIS leaflets near University of Tripoli and the Tripoli Hospital with the #ISIS flag and threat the people of the city,with slaughtering and kidnaping if they don’t support the immigrant fighters of “Islam” #GNA #Libya pic.twitter.com/RcNQYeQuHV

— M.LNA (@LNA2019M) February 12, 2020