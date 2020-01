Σε κατάσταση οικονομικής ασφυξίας οδηγείται η Λιβύη με τον Χαλίφα Χαφτάρ να απαντάει δυναμικά στην καταπάτηση της συμφωνίας της Διάσκεψης του Βερολίνου από την Τουρκία, η οποία στέλνει νέα στρατιωτική βοήθεια στην Τρίπολη.

Όπως μαρτυρούν λοιπόν τα γεγονότα, καμία από τις δύο αντιμαχόμενες πλευρές δεν τηρούν τα συμφωνηθέντα του Βερολίνου, με την κατάσταση να βρίσκεται και πάλι στην κόψη του ξυραφιού.

Όπως γνωστοποιεί ο Εθνικός Λιβυκός Στρατός στο Twitter κάθε μέρα νέοι εθελοντές μαχητές ολοκληρώνουν την εκπαίδευσή τους και ετοιμάζονται να ριχτούν στη μάχη «για την ελευθερία της Λιβύης», όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά.

A new wave of #LNA volunteers preparing for graduation.

To join the fight for the freedom of #libya, against the #Turkish invasion and treacherous #GNA.#Cyrenaica #Libya pic.twitter.com/VCmbyoxt1o

— M.LNA (@LNA2019M) January 25, 2020