Η επιδημία του νέου κοροναϊού, που ξεκίνησε από την πόλη Ουχάν στην κεντρική Κίνα, έχει προκαλέσει ως γνωστόν συναγερμό, διότι είναι ακόμα πολύ νωρίς να αξιολογηθεί πόσο επικίνδυνος είναι και πόσο εύκολα μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο.

Εν μέσω της εξάπλωσης της εν λόγω επιδημίας, ένα ηλεκτρονικό βιντεοπαιχνίδι που έχει ως θέμα του την εξάπλωση ενός θανάσιμου ιού σε όλον τον κόσμο γνωρίζει ημέρες δόξας στην Κίνα.

Μάλιστα, το παιχνίδι αυτό, οκτώ ολόκληρα χρόνια μετά την κυκλοφορία του, έφθασε στο σημείο να γίνει τις προηγούμενες ημέρες το πιο δημοφιλές σε κινητά τηλέφωνα στην Κίνα.

Μερικοί παίκτες υποστηρίζουν ότι κατεβάζουν το παιχνίδι προκειμένου να αντιμετωπίσουν τους φόβους τους γύρω από το νέο κοροναϊό.

Το παιχνίδι ονομάζεται Plague Inc. και αναπτύχθηκε από την εταιρεία Ndemic Creations με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο.

Είναι ένα παιχνίδι στρατηγικής, που δίνει στο χρήστη τη δυνατότητα να εξελίξει μια νόσο σε παγκόσμια πανδημία, πριν μπορέσει η επιστημονική κοινότητα να αναπτύξει μια αποτελεσματική θεραπεία.

Τελικός στόχος του παίκτη είναι να επιφέρει το τέλος της ανθρώπινης ιστορίας.

Πάντως, η εταιρεία Ndemic Creations ανακατευθύνει πλέον μέσω twitter όσους και όσες απευθύνουν ερωτήματα σχετικά με το νέο κοροναϊό στη σχετική ιστοσελίδα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας:

We're getting a lot of questions about the ongoing Coronavirus outbreak- the World Health Organization has some great information here: https://t.co/aG29SD68Iu pic.twitter.com/kLFq6CmPGo

— Plague Inc. / Rebel Inc. (@NdemicCreations) January 22, 2020