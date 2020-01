Μια γυναίκα σκοτώθηκε και άλλοι επτά άνθρωποι τραυματίστηκαν σε ανταλλαγή πυρών στο κέντρο της πόλης Σιάτλ των ΗΠΑ, ανακοίνωσαν η αστυνομία και το ιατρικό κέντρο όπου έχουν διακομιστεί και νοσηλεύονται τα θύματα.

«Αστυνομικοί διενεργούν έρευνα για μια επίθεση με τη χρήση όπλου» που διαπράχθηκε σε κεντρική συνοικία της πόλης, ανέφερε η αστυνομική διεύθυνση του Σιάτλ μέσω Twitter. Υπάρχουν «πολλά θύματα» και αστυνομικοί «αναζητούν τον ύποπτο, που τράπηκε σε φυγή», ενώ «αστυνομικοί και νοσοκόμοι προσέφεραν φροντίδες στους τραυματίες» επιτόπου, σύμφωνα την ίδια.

Η αρχηγός της αστυνομίας του Σιάτλ, η Κάρμεν Μπεστ, δήλωσε στον Τύπο ότι μια γυναίκα σκοτώθηκε και πολλοί άλλοι άνθρωποι τραυματίστηκαν.

SEATTLE MASS SHOOTING: Authorities say 6 people were shot when someone opened fire in Downtown Seattle tonight. 1 person died at the scene, 5 others were transported to the hospital in critical condition. The search is ongoing for the shooter. The latest at 7pm @KTVU Plus. pic.twitter.com/MYizsdyk3G

