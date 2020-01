Άπαντες κρατούσαν μικρό καλάθι μετά την ολοκλήρωση της Διάσκεψης του Βερολίνου, όπου οι μεγάλες δυνάμεις αποφάσισαν, μεταξύ άλλων, εκεχειρία και απομάκρυνση ξένων δυνάμεων από τη Λιβύη.

Τα δείγματα δεν ήταν ενθαρρυντικά από την αρχή, όταν και οι Χαφτάρ και Σάρατζ βρέθηκαν στο ίδιο κτίριο, ωστόσο αρνήθηκαν να συναντήσουν ο ένας τον άλλον, αφού δεν μπορούσαν να ξεπεράσουν το μίσος που τρέφει ο ένας για τον άλλον.

Παράλληλα, δεν έχει υπογραφεί τίποτα, ενώ κανείς δεν έχει κάνει έστω μια απλή αναφορά σε κυρώσεις για όποιον παραβεί την εν λόγω συμφωνία, όπως για παράδειγμα η Τουρκία και οι ξένες δυνάμεις στην περιοχή.

Βάσει λοιπόν των παραπάνω, όλοι είχαν πολύ χαμηλωμένες προσδοκίες αναφορικά με την εκεχειρία. Ωστόσο, ακόμα και οι πιο απαισιόδοξοι δεν είχαν φανταστεί ότι αυτή η «συμφωνία» θα κρατήσει… μόλις λίγες ώρες.

Οι εχθροπραξίες ξεκίνησαν εκ νέου τη Δευτέρα και από τότε δεν έχουν σταματήσει. Μάλιστα, κλιμακώνονται κάθε μέρα και περισσότερο.

«Ζώνη απαγόρευσης πτήσεων πάνω από το αεροδρόμιο Μίτιγκα»

Μάλιστα, οι δυνάμεις του Χαφτάρ ανακοίνωσαν ότι θέτουν σε εφαρμογή ζώνη απαγόρευσης πτήσεων πάνω από το αεροδρόμιο Μίτιγκα.

«Σεβαστήκαμε την κατάπαυση του πυρός, αλλά το να τοποθετείς αντιαεροπορικά συστήματα, να μεταφέρεις Σύρους τρομοκράτες, να πετάς UAVs, αποτελούν παραβίαση της εκεχειρίας. Και το σημερινό UAV ήταν η εκατοστή παραβίαση», τόνισε εκπρόσωπος της οργάνωσης σε συνέντευξη Τύπου.

#LNA Spox

The no fly zone over Matiga has been officially activated now, we respected the ceasefire but setting up air defense systems , shipping Syrian terrorists , flying UAVs are all violations, and today’s UAV was the violation Number 100.

Any flying body will be shot down. pic.twitter.com/xUDkkGuEWv — M.LNA (@LNA2019M) January 22, 2020

«Οποιοδήποτε ιπτάμενο αντικείμενο θα καταρρίπτεται» ξεκαθάρισε.

#LNA Spox

Let any airline company be the first to challenge our no fly zone.

The results will be shocking.#Libya #GNA pic.twitter.com/CGULLHVgRU — M.LNA (@LNA2019M) January 22, 2020

Ο Χαφτάρ κατέρριψε τουρκικό drone

Στο τελευταίο από τα… πολλά επεισόδια που έχουν διαδραματιστεί μετά τη Διάσκεψη του Βερολίνου, όπου όλες οι μεγάλες δυνάμεις συμφώνησαν για εκεχειρία ο Λιβυκός Εθνικός Στρατός (LNA) του Χαλίφα Χαφτάρ υποστήριξε ότι κατέρριψε τουρκικό drone λίγο έξω από την πρωτεύουσα, Τρίπολη.

Video from citizens of the downed Turkish TB2 that was shot down by #LNA air defense. in #Tripoli #Libya pic.twitter.com/50rEMDuebb — M.LNA (@LNA2019M) January 22, 2020

«Οι Εναέριες Δυνάμεις του Λιβυκού Εθνικού Στρατού κατέρριψαν τουρκικό drone, το οποίο απογειώθηκε από το αεροδρόμιο Μιτίκα και προσπάθησε να πλήξει στρατιωτικές μας μονάδες στην Τρίπολη» γνωστοποίησε ο LNA, στο Facebook.

#LNA shot down a Turkish TB2 operating on the behalf of the #GNA.

Sticking a Libyan flag on a TB2 dose not make it libyan

Just a another bad record for Turkish made equipment.#Bayraktar #Libya #LNA pic.twitter.com/fW2zSJ0kAN — M.LNA (@LNA2019M) January 22, 2020

«Βροχή» ρουκετών στο αεροδρόμιο της Τρίπολης

Νωρίτερα σήμερα, η Κυβέρνηση Εθνικής Συμφιλίωσης (GNA) από την πλευρά της κατήγγειλε τη ρίψη ρουκετών στο μοναδικό «ανοιχτό» αεροδρόμιο της Τρίπολης.

Πρόκειται για το αεροδρόμιο «Μιτίκα», το οποίο άνοιξε τις «πύλες» του στις αρχές της προηγούμενης εβδομάδας, χάρη στις διαπραγματεύσεις που προηγήθηκαν σε Μόσχα και Βερολίνο.

Το διεθνές αεροδρόμιο Μίτιγκα έγινε στόχος «έξι ρουκετών Grad», μία ενέργεια που συνιστά «κατάφωρη απειλή» στην ασφάλεια της κυκλοφορίας των αεροσκαφών και «μία νέα παραβίαση της εκεχειρίας», η οποία εφαρμόσθηκε στις 12 Ιανουαρίου μεταξύ των εμπολέμων πλευρών, δήλωσε ο εκπρόσωπος των στρατιωτικών δυνάμεων της κυβέρνησης της Τρίπολης, Μοχάμαντ Γκνούνου.

Το αεροδρόμιο άνοιξε αρκετές ώρες μετά.

Εμπρηστικές δηλώσεις του Τσαβούσογλου

Από την πλευρά του, ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, εξαπέλυσε εκ νέου δριμεία επίθεση κατά του στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ.

Σύμφωνα με τα λεγόμενά του ο ισχυρός άνδρας της ανατολικής Λιβύης, είναι το «μοναδικό εμπόδιο» για την εφαρμογή ειρηνευτικής διαδικασίας στην περιοχή.

«Ορισμένες πλευρές, όπως εμείς, δεν υποστήριξαν παρά τον επικεφαλής της κυβέρνησης εθνικής νεότητας Φάγεζ αλ-Σάρατζ. Δυστυχώς, η Γαλλία και άλλοι Ευρωπαίοι υποστήριξαν τον Χαφτάρ. Και δυστυχώς ο Χαφτάρ δεν θέλει να μοιρασθεί την εξουσία» δήλωσε στους δημοσιογράφους στο περιθώριο των εργασιών του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ.

«Εξαρτάται από τον Χαφτάρ. Ο αλ-Σάρατζ έχει ήδη δηλώσει την δέσμευσή του και επίσης υπέγραψε το κοινό ανακοινωθέν για εκεχειρία στην Μόσχα. Η πλευρά Σάρατζ έχει δεσμευθεί και δεν ήταν για εμάς δύσκολο να τον πείσουμε. Αλλά ο Χαφτάρ, δεν έχει δεσμευθεί ακόμη, άρα εξαρτάται από αυτόν», δήλωσε ο τούρκος υπουργός Εξωτερικών στους δημοσιογράφους.

Υπερασπιζόμενος την συνεργασία ανάμεσα στην Αγκυρα και την Μόσχα στο ζήτημα της Λιβύης, ο Τσαβούσογλου σημείωσε ότι η Ρωσία έγινε «παράγοντας» στην Λιβύη όπως έγινε στη Συρία όπου «κάλυψε ένα κενό» επεμβαίνοντας στη χώρα το 2015.

«Πώς μπήκε η Ρωσία στη Συρία; Ακόμη και όταν το (συριακό) καθεστώς ξεπέρασε την κόκκινη γραμμή κάνοντας χρήση χημικών όπλων, οι ΗΠΑ, ο συνασπισμός και η Δύση δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτε. Η Ρωσία είδε το κενό και το κάλυψε».

«Το προσωπικό μας (στη Λιβύη) βρίσκεται εκεί για εκπαιδευτικούς σκοπούς, τίποτε άλλο. Δεν έχουμε ισχυρή στρατιωτική παρουσία στην Λιβύη», διαβεβαίωσε ο Τσαβούσογλου.