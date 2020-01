Μια εκεχειρία… μόνο στα χαρτιά βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή στη Λιβύη αφού οι εχθροπραξίες δεν δείχνουν να έχουν κοπάσει.

Στο τελευταίο από τα… πολλά επεισόδια που έχουν διαδραματιστεί μετά τη Διάσκεψη του Βερολίνου, όπου όλες οι μεγάλες δυνάμεις συμφώνησαν για εκεχειρία ο Λιβυκός Εθνικός Στρατός (LNA) του Χαλίφα Χαφτάρ υποστήριξε ότι κατέρριψε τουρκικό drone λίγο έξω από την πρωτεύουσα, Τρίπολη.

Video from citizens of the downed Turkish TB2 that was shot down by #LNA air defense.

«Οι Εναέριες Δυνάμεις του Λιβυκού Εθνικού Στρατού κατέρριψαν τουρκικό drone, το οποίο απογειώθηκε από το αεροδρόμιο Μιτίκα και προσπάθησε να πλήξει στρατιωτικές μας μονάδες στην Τρίπολη» γνωστοποίησε ο LNA, στο Facebook.

#LNA shot down a Turkish TB2 operating on the behalf of the #GNA.

Sticking a Libyan flag on a TB2 dose not make it libyan

Just a another bad record for Turkish made equipment.#Bayraktar #Libya #LNA pic.twitter.com/fW2zSJ0kAN

