Συνεχίζεται ο διπλωματικός «πυρετός» στο Βερολίνο, όπου πραγματοποιείται η κρίσιμη διάσκεψη για τη Λιβύη, με τους εμπλεκόμενους να παίρνουν θέσεις στη διπλωματική σκακιέρα και να επιχειρούν να δώσουν λύση και την Τουρκία να εξακολουθεί να δυναμιτίζει το κλίμα.

«Κοντά στην επίτευξη συμφωνίας βρίσκονται οι ηγέτες που συμμετέχουν στη διάσκεψη του Βερολίνου για τη Λιβύη σχετικά με το προσχέδιο της απόφασης» δήλωσε ένας από τους συμμετέχοντες στο πρακτορείο Reuters.

Στη Διάσκεψη του Βερολίνου δίνουν το «παρών» -μεταξύ άλλων- ηγέτες και αξιωματούχοι της Ρωσίας, της Αλγερίας, της Αιγύπτου, της Γαλλίας, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, της Ιταλίας, της Βρετανίας, της Κίνας και των ΗΠΑ.

Στο Βερολίνο έχουν φθάσει, επίσης, ο πρωθυπουργός της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης της Τρίπολης Φαγιέζ αλ Σάρατζ αλλά και ο στρατάρχης Χαλίφα Χαφτάρ του Λιβυκού Εθνικού Στρατού.

Ωστόσο, οι δύο άμεσα αντιμαχόμενοι στον εμφύλιο της Λιβύης βρίσκονται σε χωριστές αίθουσες εντός της γερμανικής καγκελαρίας. Αμφότεροι αναμένεται να προσκληθούν στην αίθουσα συνεδρίασης, μόνο εφόσον οι υπόλοιπες συμμετέχουσες χώρες καταλήξουν σε συμφωνία.

Όσον αφορά στο ενδεχόμενο κατ’ ιδίαν συνάντησης των δύο ηγετών, ο ειδικός απεσταλμένος της Μόσχας για τη Μέση Ανατολή και την Αφρική, Μιχαήλ Μπογκντάνοφ, εμφανίστηκε αβέβαιος.

«Αυτό εξαρτάται από αυτούς. Δεν γνωρίζω. Αμφιβάλω αν θα μιλήσουν, επειδή στη Μόσχα αρνήθηκαν να το κάνουν» δήλωσε χαρακτηριστικά, όπως μεταδίδει το πρακτορείο Sputnik.

Διαβάστε επίσης: Με ευτράπελα η Διάσκεψη του Βερολίνου – Ο αργοπορημένος Πούτιν και τα… νύχια της Μέρκελ

Η παρουσία των δύο ανδρών στο ίδιο τραπέζι συνομιλιών μάλιστα αποτελεί ένα από τα στοιχήματα τα οποία καλείται να κερδίσει η διεθνής κοινότητα κατά τη Διάσκεψη του Βερολίνου.

Η προσωπική αντιπάθεια που θρέφει ο ένας για τον άλλον καθιστά αδύνατη τη συνύπαρξή τους στην ίδια αίθουσα έστω και με τους ισχυρούς του κόσμου σε ρόλο γεφυροποιού.

Ασφαλώς, πρόκειται για ζήτημα ουσίας, το οποίο θα πρέπει να λύσει η οικοδέσποινα γερμανίδα καγκελάριος, Ανγκελα Μέρκελ, ενδεχομένως και με τη βοήθεια των υψηλών φιλοξενουμένων της, όπως του Βλαντιμίρ Πούτιν ή του Μάικ Πομπέο.

Η Άνγκελα Μέρκελ υποδέχτηκε το πρωί της Κυριακής τον πρόεδρο του Κονγκό, Ντένις Σάσου Νγκουέσο, ο οποίος έχει τεθεί επικεφαλής της Υψηλής Επιτροπής της Αφρικανικής Ένωσης για τη Λιβύη.

Στις 13:15, η κ. Μέρκελ συναντήθηκε με τον Εμανουέλ Μακρόν ενώ στη συνέχεια καλωσόρισε όλους τους συμμετέχοντες στη Διάσκεψη.

Ο Εμανουέλ Μακρόν εξαπέλυσε βολές κατά των χωρών που στέλνουν στρατεύματα στη Λιβύη, τονίζοντας πως τέτοιες κινήσεις ρίχνουν λάδι στη φωτιά της σύγκρουσης.

«Αυτό πρέπει να τελειώσει» είπε ο κ. Μακρόν, όπως μεταδίδει το πρακτορείο Reuters.

Μπαράζ διπλωματικών επαφών είχε και ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάικ Πομπέο. Ο αμερικανός υπουργός συναντήθηκε με τον τούρκο ομόλογό του, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, και όπως αναφέρει σε tweet του οι δύο πλευρές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι θα πρέπει να συμφωνηθεί μια εκεχειρία και αξιόπιστος μηχανισμός ελέγχου.

Today in #Berlin, Turkish Foreign Minister Cavusoglu and I discussed the #Libyan peace process. We agreed on the need for a formal ceasefire agreement and credible monitoring mechanism. pic.twitter.com/bXxnDckLYK

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 19, 2020