Από σοβαρά επεισόδια σε όλη την χώρα, αλλά και από μία υποχώρηση της κυβέρνησης σε ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα μέτρα του συνταξιοδοτικού, σημαδεύτηκε η 38η μέρα μαζικών απεργιών στη Γαλλία.

Για άλλη μία φορά, η χώρα «παρέλυσε» με τους εργαζόμενους σχεδόν σε όλους τους τομείς της εργασίας να βγαίνουν στον δρόμους.

Το συνδικάτο CGT ισχυρίζεται ότι το Σάββατο διαδήλωσαν σε όλη τη Γαλλία 500.000 άτομα, με το υπουργείο Εσωτερικών – σε ρόλο πυροσβέστη – να μειώνει το νούμερο αυτό σε 149.000.

Η οργή των διαδηλωτών ήταν ξέχειλη στο Παρίσι, τη Λιόν, τη Μασσαλία, την Τουλούζη, τη Νάντη και άλλες μεγάλες πόλεις στη Γαλλία.

Από την άλλη, στιγμιότυπα αστυνομικής βίας κάνουν τον γύρο του κόσμου.

🤬🤬🤬

How sadistic are #Macron's Riot Police thugs?

The girl almost bashed her head in on the metal pole. All so the police could have a laugh.

From Thursday's #greve9janvier protest

Why are EU & BBC still silent on Macron's barbarity?#greve11janvier pic.twitter.com/6EP6dhuYw3

— Ian56 (@Ian56789) January 11, 2020