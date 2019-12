Για «πολύ καλή συνάντηση» που είχε, στην οποία συζητήθηκε η Μέση Ανατολή, ο στρατός και το εμπόριο έκανε λόγο ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, χωρίς να δώσει διευκρινίσεις.

Ο αμερικανός πρόεδρος έκανε την ανάρτηση στο Twitter μόλις επέστρεψε στο κλαμπ του στη Φλόριντα, από το γήπεδο όπου έπαιζε γκολφ.

«Πολύ καλή συνάντηση για τη Μέση Ανατολή, τον Στρατό και το Εμπόριο. Επιστρέφω στον Νότιο Λευκό Οίκο» έγραψε, αναφερόμενος στη θερινή κατοικία του, το Μαρ-α-Λάγκο.

Δεν ήταν σαφές σε ποια συνάντηση αναφερόταν ο Τραμπ και ο ίδιος δεν έδωσε καμία άλλη λεπτομέρεια, προσθέτοντας μόνο ότι θα κάνει «ενημερώσεις όλη την ημέρα».

Very good meeting on the Middle East, the Military, and Trade. Heading back to The Southern White House (Mar-a-Lago!). Updates throughout the day.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 31, 2019