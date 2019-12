Η ακροδεξιά κυβέρνηση της Ουγγαρίας κατέθεσε σήμερα στο κοινοβούλιο ένα αμφιλεγόμενο νομοσχέδιο που προβλέπει πιο σφικτό και πιο συγκεντρωτικό έλεγχο της θεατρικής σκηνής της χώρας.

Το νομοσχέδιο, διατάξεις του οποίου προβλέπουν τη θέσπιση ενός Κρατικού Πολιτιστικού Συμβουλίου για την «ενοποιημένη στρατηγική κατεύθυνση διαφόρων τομέων του πολιτισμού» από την κυβέρνηση, υπογράφηκε από τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Ζολτ Σέιμεν.

Προσχέδια του νόμου αυτού πυροδότησαν διαδηλώσεις, με επικριτές να προειδοποιούν ότι ο διορισμός διευθυντών θεάτρου και ο έλεγχος της χρηματοδότησης ανοίγει την πόρτα για την κατάπνιξη της καλλιτεχνικής ελευθερίας.

Το νομοσχέδιο αναμένεται να λάβει την έγκριση του κοινοβουλίου αυτή την εβδομάδα σε μια ταχεία διαδικασία χωρίς ουσιαστική συζήτηση, παρά ένα αίτημα εναντίον του νόμου που έχει συγκεντρώσει τις υπογραφές σχεδόν 50.000 ανθρώπων μέχρι σήμερα το βράδυ.

Thousands of Hungarians protesting in Budapest on Monday against a government proposal to increase state control over theatres @afp ⁦@afpattila⁩ pic.twitter.com/u7ZV8uHxPH

— Peter Murphy (@MurphyPeterN) December 9, 2019