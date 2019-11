Η έφηβη ακτιβίστρια για το κλίμα Γκρέτα Τούνμπεργκ έφυγε σήμερα από τις ΗΠΑ με καταμαράν, έπειτα από δύο μήνες στη Βόρεια Αμερική και κατευθύνεται στην Ευρώπη, όπου σκοπεύει να πάρει μέρος στη Σύνοδο του ΟΗΕ για το κλίμα COP 25, που θα διεξαχθεί στη Μαδρίτη, στις αρχές Δεκεμβρίου.

Κρατώντας ένα μεγάλο σακίδιο πλάτης και φορώντας ένα σκουφάκι, η Γκρέτα Τούνμπεργκ επιβιβάστηκε με τον πατέρα της Σβάντε στο καταμαράν La Vagabonde, το οποίο ανήκει σε ένα νεαρό ζευγάρι από την Αυστραλία, το οποίο ζει εκεί μαζί με το αγοράκι του ηλικίας 11 μηνών.

«Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους ανθρώπους που γνώρισα στη Βόρεια Αμερική για την απίστευτη φιλοξενία τους», έγραψε η Γκρέτα σε μήνυμά της στο Twitter, έχοντας ήδη ξεκινήσει το ταξίδι της.

I want to thank all the people who I’ve met I North America for their incredible hospitality. And thank you all for your amazing support!

(This wet plate photo was taken by Shane Balkowitsch on Standing Rock Reservation in North Dakota.) pic.twitter.com/ZFAEqM5RPZ

— Greta Thunberg (@GretaThunberg) November 13, 2019