Υπό το βλέμμα της Γκρέτα Τούνμπεργκ βρίσκονται πλέον οι κάτοικοι του Σαν Φρανσίσκο στις ΗΠΑ, μετά τα αποκαλυπτήρια χθες, Τρίτη, το βράδυ τοιχογραφίας με ένα τεράστιο πορτρέτο της Σουηδέζας ακτιβίστριας, η οποία έχει στόχο να τους υπενθυμίζει τους κινδύνους της κλιματικής αλλαγής.

Τα αποκαλυπτήρια της τοιχογραφίας ύψους 18 μέτρων και πλάτους 9 με το τεράστιο πορτρέτο της 16χρονης ακτιβίστριας έγιναν μερικές ώρες μετά την ανακοίνωσή της στο Twitter ότι αναχωρεί από τις ΗΠΑ με ιστιοφόρο σήμερα και ότι ο επόμενος προορισμός της είναι διάσκεψη του ΟΗΕ για την κλιματική αλλαγή που θα γίνει τον Δεκέμβριο στην Μαδρίτη.

So happy to say I'll hopefully make it to COP25 in Madrid.

I’ve been offered a ride from Virginia on the 48ft catamaran La Vagabonde. Australians @Sailing_LaVaga ,Elayna Carausu & @_NikkiHenderson from England will take me across the Atlantic.

We sail for Europe tomorrow morning! pic.twitter.com/qJcgREe332

— Greta Thunberg (@GretaThunberg) November 12, 2019