O πρώην μέσος των Ολυμπιακού και ΠΑΟΚ, Μπίμπρας Νάτχο, συμπεριλήφθηκε στην καλύτερη ενδεκάδα της πρεμιέρας των ομίλων του Europa League. O 31χρονος άσος σκόραρς δύο φορές για την Παρτιζάν, στον εντός έδρας αγώνα με την Άλκμααρ ο οποίος έληξε 2-2.

Ο Νάτχο έδειξε με το… καλημέρα ότι θα είναι πολύ σημαντικό εργαλείο για τη σέρβικη ομάδα φέτος και ένας εκ των πρωταγωνιστών της. Εκτός από τον Νάτχο που έκανε εξαιρετική εμφάνιση, στην καλύτερη ενδεκάδα του Europa League μπήκαν επίσης οι Άντραζ Σπόραρ, που ήταν αντίπαλος του ΠΑΟΚ στα play offs και τον απέκλεισε και ο Κλαούντιο Κεσέρου, ο οποίος ουκ ολίγες φορές έχει ακουστεί για τον «Δικέφαλο του Βορρά».

Άλλοι παίκτες που μπήκαν στην καλύτερη ενδεκάδα είναι ο Τζανιόλο της Ρόμα, τρεις παίκτες της Άρσεναλ (Τσέιμπερς, Σάκα, Μαρτίνεζ), ο Τουανζέμπε της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ο Νεντιάλκοφ της Λουντόγκορετς, ο Μπάρισιτς των Ρέιντζερς και ο Μπούα της Βασιλείας.

Δείτε εδώ αναλυτικά την καλύτερη ενδεκάδα της πρεμιέρας των ομίλων του Europa League:

