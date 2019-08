Το παρών στην στη Σύνοδο των Ηνωμένων Εθνών για το Κλίμα στις 23 Σεπτεμβρίου και στη Διεθνή Διάσκεψη του ΟΗΕ για το Κλίμα στο Σαντιάγο της Χιλής, τον Δεκέμβριο θα δώσει η 16χρονη Σουηδή ακτιβίστρια Γκρέτα Τούνμπεργκ, η οποία έφτασε από το Πλίμουθ της Αγγλίας στο Κόνι Άιλαντ της Νέας Υόρκης με ένα ιστιοφόρο μηδενικών εκπομπών με σκοπό τη μικρότερη δυνατή επιβάρυνση για το περιβάλλον.

Now we sail up the Hudson River to North Cove Marina. Thank you to all that greeted us on the water!! pic.twitter.com/uDl9WMdOL1

— Greta Thunberg (@GretaThunberg) August 28, 2019