Δικαστής της Οκλαχόμα απεφάνθη πως η φαρμακοβιομηχανία Johnson & Johnson ευθύνεται για την πυροδότηση της κρίσης των οπιούχων που μαστίζει την Πολιτεία και πρέπει να της καταβάλει 572 εκατομμύρια δολάρια για ζημιές.

Ο δικαστής έκρινε ότι η εταιρεία με παραπλανητικές πρακτικές μάρκετινγκ διαφήμιζε αναλγητικά.

Πρόκειται για την πρώτη καταδίκη φαρμακοβιομηχανίας στις ΗΠΑ για την κρίση οπιούχων με δεκάδες χιλιάδες θανάτους λόγω υπερβολικής δόσης αναλγητικών.

— CBS News (@CBSNews) 26 Αυγούστου 2019