Ο Φρανκ Λάμπαρντ είναι κι επίσημα προπονητής της Τσέλσι και έχει ξεκινήσει τον σχεδιασμό του συλλόγου, τόσο για τη νέα σεζόν, αλλά και για τα επόμενα χρόνια.

Στο πλαίσιο αυτό ο Άγγλος τεχνικός αποφάσισε σε συνεργασία πάντα με τη διοίκηση της Τσέλσι να ανανεώσει το συμβόλαιο του Ρούμπεν Λόφτους-Τσικ, ο οποίος από σήμερα και μέχρι το 2024 θα είναι κάτοικος Λονδίνου.

Ο κεντρικός χαφ των μπλε υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο και ανακοινώθηκε η συμφωνία, που θα τον κάνει και πλουσιότερα κατά πολύ αφού πήρε αύξηση στις αποδοχές του και θα αμείβεται με 135.000 ευρώ τη βδομάδα.

Συνολικά η συμφωνία του με την Τσέλσι θα του αποφέρει περίπου 6,5 εκατ. ευρώ ετησίως, ενώ ο Λάμπαρντ σκοπεύει να του δώσει ακόμα πιο ενεργό ρόλο στην Τσέλσι που ετοιμάζει.

Δείτε την ανάρτηση της Τσέλσι:

