Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο εμφανιζόταν έτοιμος να υπογράψει διετές συμβόλαιο με τους Μιλγουόκι Μπακς, αλλά ο δημοσιογράφος Ματ Βελάσκεζ, ο οποίος ειδικεύεται στα θέματα των «ελαφιών», διέψευσε τα σενάρια και ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει καμία συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές!

«Είδα τις αναφορές για τον Θανάση Αντετοκούνμπο και τους Μιγλουόκι Μπακς. Αυτό που έχω να πω είναι ότι δεν υπάρχει κάποια συμφωνία, τουλάχιστον για την ώρα. Δεν σημαίνει, όμως, ότι δεν θα γίνει. Απλά αναφέρω ότι δεν υπάρχει κάτι τη δεδομένη στιγμή», ανέφερε στο… τιτίβισμά του ο γνωστός δημοσιογράφος.

Υπενθυμίζουμε ότι ο διεθνής φόργουορντ έμεινε ελεύθερος από τον Παναθηναϊκό, καθώς ολοκληρώθηκε το συμβόλαιό του και μπορεί να υπογράψει σε οποιαδήποτε ομάδα θέλει.

Στις πρώτες συζητήσεις που είχε με τη διοίκηση του Τριφυλλιού φάνηκε ότι υπάρχει μεγάλη οικονομική διαφορά ανάμεσα στις δύο πλευρές, με τον Θανάση Αντετοκούνμπο να ζητάει σχεδόν διπλασιασμό των αποδοχών του. Απαιτήσεις που κρίνονται υπερβολικές.

Saw the report about Thanasis Antetokounmpo and the Bucks. Followed up on it. Word I got was there’s nothing in place — let alone agreed upon — right now. Doesn’t mean it won’t happen, just that it’s not a thing at this particular moment in time.

