Με αφορμή την ολοκλήρωση του 8ου και τελευταίου κύκλου της επικής σειράς «Game of Thrones» την Κυριακή 19 Μαΐου, το τελευταίο επεισόδιο του οποίου έσπασε κάθε προηγούμενο ρεκόρ τηλεθέασης με περισσότερους από 19,3 εκατομμύρια τηλεθεατές σε όλο τον κόσμο, η Nova διοργάνωσε, μία μέρα μετά, μία ειδική προβολή του μεγάλου φινάλε στα TGI Friday’s της Κηφισιάς και της Θεσσαλονίκης.

Η προβολή του 6ου και τελευταίου επεισοδίου της σειράς έγινε στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο των TGI Friday’s ο οποίος ήταν εμπνευσμένος από το «Game of Thrones», αφού προηγουμένως οι καλεσμένοι είχαν απολαύσει ένα γευστικό θεματικό δείπνο συνοδευόμενο από cocktails που είχαν τα ονόματα των ηρώων της σειράς και τους σερβιτόρους να φορούν ρούχα εμπνευσμένα και αυτά από τη σειρά.

Για να έχουν τη δυνατότητα να ζήσουν αυτή τη μοναδική «Game of Thrones» εμπειρία οι 80 συνολικά τυχεροί προσκεκλημένοι, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, είχαν προηγουμένως συμμετάσχει σε σχετικoύς διαγωνισμούς μέσω των προνομίων της Nova (http://www.nova.gr/pronomia/), αλλά και των Friday’s.

Το μεγάλο φινάλε της σειράς αποδόθηκε με τον πιο συναρπαστικό τρόπο, δεδομένου ότι οι καλεσμένοι έμειναν κατενθουσιασμένοι, τόσο από την προβολή του τελευταίου επεισοδίου το οποίο παρακολούθησαν με φοβερή αγωνία, όσο και από τη συνολική εμπειρία τους. Το αποτέλεσμα δεν θα μπορούσε, άλλωστε, να ήταν διαφορετικό δεδομένου ότι ο 8ος κύκλος της σειράς, ο οποίος στην Ελλάδα προβάλλεται αποκλειστικά από τη Nova, κατά μέσο όρο συγκέντρωσε 44,2 εκατομμύρια τηλεθεατές ανά επεισόδιο, συνυπολογίζοντας και τους θεατές που το είδαν μετά την μέρα προβολής, ενώ το τελευταίο επεισόδιο του Game of Thrones ήταν ένα από τα πιο πολυαναμενόμενα προγράμματα στην ιστορία της τηλεόρασης.

Η Nova έχει δημιουργήσει το θεματικό κανάλι NovaThronesHD με όλους τους κύκλους της σειράς, αλλά και ένα εξαιρετικά πλούσιο backstage υλικό, το οποίο θα είναι στον αέρα μέχρι το τέλος Μαΐου, ενώ όλοι οι κύκλοι των επεισοδίων θα είναι διαθέσιμοι και στις υπηρεσίες Nova On Demand και Nova Go μέχρι και το τέλος του έτους.

Τέλος, την Κυριακή 26 Μαΐου, κάνει πρεμιέρα, αποκλειστικά στη Nova, το ντοκιμαντέρ της βραβευμένης Βρετανίδας σκηνοθέτιδας, Τζίνι Φίνλεϊ, «Game of Thrones: The Last Watch», ταυτόχρονα με την Αμερική, στις 4 μετά τα μεσάνυχτα και σε Prime Time προβολή τη Δευτέρα 27 Μαΐου, στις 22:00, από το Novacinema1HD. Το ντοκιμαντέρ αποκαλύπτει μέσα σε ένα συναρπαστικό δίωρο, όλο το παρασκήνιο της σειράς, όπου μέσα από στιγμές συγκίνησης, υπερπροσπάθειας και συνεχών προκλήσεων ο φανταστικός κόσμος του Γουέστερος κατόρθωσε να μετουσιωθεί σε μία σειρά κινηματογραφικών προδιαγραφών, όπως το «Game of Thrones».