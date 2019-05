Οι αρχές στην Ινδία θα χρησιμοποιήσουν πλοία, λεωφορεία και τραίνα για να απομακρύνουν σήμερα 800.000 ανθρώπους από τις ανατολικές ακτές της χώρας καθώς σε 24 ώρες αναμένεται η άφιξη του κυκλώνας Φάνι.

Ο κυκλώνας Φάνι θα πλήξει κυρίως το δυτικό τμήμα του κόλπου της Βεγγάλης, ανακοίνωσε η ινδική μετεωρολογική υπηρεσία, ενώ ισχυρές βροχοπτώσεις θα σημειωθούν σήμερα και στις νότιες ακτές του κρατιδίου Οντίσα.

Η μετεωρολογική υπηρεσία προβλέπει για αύριο Παρασκευή ανέμους που θα πνέουν με ταχύτητα έως και 200 χιλιόμετρα την ώρα.

#Cyclone #Fani has intensified and how has maximum winds of 105 mph – the strongest cyclone this early in the calendar year in the North Indian Ocean since Cyclone Nargis in 2008. pic.twitter.com/yW9hspzumi

— Philip Klotzbach (@philklotzbach) 30 Απριλίου 2019