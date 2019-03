Δεν υπάρχουν επιζώντες από την πτήση των Αιθιοπικών Αερογραμμών που συνετρίβη νωρίτερα σήμερα το πρωί, με 149 επιβάτες και 8μελές πλήρωμα, όπως επιβεβαίωσε η εταιρία.

«Δεν υπάρχουν επιζώντες από την πτήση, στην οποία επέβαιναν επιβάτες από 33 χώρες» ανέφερε νωρίτερα η κρατική τηλεόραση, επικαλούμενη ανώνυμη πηγή της αεροπορικής εταιρίας.

Η εταιρία τουίταρε φωτογραφία του διευθύνοντος συμβούλου της στο σημείο της τραγωδίας και ανακοίνωσε την δυσάρεστη κατάληξη της συντριβής του αεροσκάφους.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο της Ethiopian Airlines, μεταξύ των θυμάτων είναι 32 Κενυάτες, 17 Αιθίοπες, 8 Κινέζοι καθώς και δεκάδες άλλοι άνθρωποι άλλων εθνικοτήτων.

Το πρακτορείο Αssociated Press μεταδίδει, ότι μεταξύ των επιβατών βρίσκονταν Καναδοί, Κινέζοι, Αμερικάνοι, Ιταλοί, Ινδοί, Γάλλοι, Βρετανοί και Αιγύπτιοι.

Το αεροπλάνο, ένα καινούριο Boeing 737 – 800 max, που είχε απογειωθεί από την Αντίς Αμπέμπα με προορισμό το Ναϊρόμπι της Κένυα, συνετρίβη 6 λεπτά μετά την απογείωσή του. Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της αεροπορικής εταιρίας το αεροπλάνο είχε απογειωθεί στις 08:38 (τοπική ώρα) και χάθηκε η επαφή μαζί του στις 08:44 (τοπική ώρα).

Τα αίτια της συντριβής δεν έχουν γίνει γνωστά, ωστόσο όλες οι πληροφορίες συντείνουν στο ότι ήταν ένα καινούριο αεροσκάφος, το οποίο η Ethiopian Airlines είχε παραλάβει πριν από 4 μήνες.

Ανησυχία έχει προκαλέσει το γεγονός ότι πρόκειται για μια νέα αεροπορική τραγωδία στην οποία εμπλέκεται ίδιου τύπου αεροσκάφος.

Συγκεκριμένα, ένα Boeing 737 -800 max της ινδονησιακής εταιρίας Lion Air συνετρίβη τον περασμένο Οκτώβριο μόλις 13 λεπτά μετά την απογείωσή του από την Τζακάρτα, οδηγώντας στον θάνατο τους 83 επιβάτες του.

Ινδονησία: Το Boeing που συνετρίβη είχε βλάβη στον δείκτη ταχύτητας

Ο τύπος αυτός του Boeing είναι η τελευταία αναβάθμιση του Boeing 737 και χρησιμοποιείται από πολλές εταιρίες σε όλο τον κόσμο, καθώς επιτρέπει οικονομία στα καύσιμα.

Η εταιρία ανέφερε μέσω twitter ότι παρακολουθεί στενά την κατάσταση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ηλεκτρονική σελίδα καταγραφής πτήσεων “flightradar24” αναφέρει ότι είχε ασταθή ρυθμό ανόδου (Vertical Speed). «Τα στοιχεία από το δίκτυο Flightradar24 ADS-B δείχνουν ότι ο ρυθμός ανόδου του αεροσκάφους ήταν ασταθής, μετά την απογείωση του» ανέφερε σε ανάρτησή του στο Twitter, το παραπάνω δίκτυο παρακολούθησης πτήσεων, που έχει την έδρα του στην Σουηδία.

Οι Αιθιοπικές Αερογραμμές εξέδωσαν ανακοίνωση για το γεγονός, ενώ κοινοποίησαν και τηλεφωνικούς αριθμούς προκειμένου οι συγγενείς να μπορούν να ενημερωθούν για την τύχη των αγαπημένων τους.

Στο μήνυμά του στο twitter ο πρωθυπουργός της Αιθιοπίας εξέφρασε τα θερμά συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων.