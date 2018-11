Ο δεύτερος τελικός του Copa Libertadores βρίσκεται στον αέρα, αφού δεν διεξήχθη όπως είχε οριστεί το περασμένο Σάββατο, μετά τα όσα θλιβερά συνέβησαν στα πέριξ του Μονουμεντάλ. Μια από τις πιο σοκαριστικές εικόνες από το Μπουένος Άιρες ήταν μια μητέρα που έδενε στην μέση του παιδιού της φωτοβολίδες…

Η αντίδραση των Αρχών στην Αργεντινή ήταν άμεση όταν το φως της δημοσιότητας είδαν φωτογραφίες και βίντεο της εν λόγω μητέρας να δένει φωτοβολίδες στο σώμα ενός μικρού παιδιού για να τις περάσει πιο εύκολα στο γήπεδο. Οι αρμόδιοι έδρασαν άμεσα, προχώρησαν γρήγορα την ταυτοποίηση και συνέλαβαν την εν λόγω γυναίκα που έβαλε σε άμεσο κίνδυνο τη ζωή του παιδιού της και κινδύνευε με 2 έως 8 χρόνια φυλάκισης και αφαίρεση της κηδεμονίας.

Σύμφωνα με τα τελευταία δημοσιεύματα όμως, η γυναίκα επέστρεψε σπίτι της μετά την σύντομη κράτηση και θα πρέπει να προσφέρει κοινωνική εργασία και να υποβληθεί σε ψυχολογική παρακολούθηση. Ωστόσο θα μπορέσει κανονικά να ζήσει με την οικογένεια και τα παιδιά της.

Here's a River Plate supporter attaching flares to a young girl in order to get them into the stadium. pic.twitter.com/fLNuV0QuI3

— Roy Nemer (@RoyNemer) November 24, 2018