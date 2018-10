Την αποστολή που θα μεταβεί στην Ιταλία για το παιχνίδι με τη Μίλαν (4/10, 19:55, Cosmote Sport 2) θα ανακοινώσει ο προπονητής του Ολυμπιακού Πέδρο Μαρτίνς, μετά την προπόνηση της Τρίτης 2/10.

Οι Ερυθρόλευκοι ολοκληρώνουν την εν Ελλάδι προετοιμασία τους για την αναμέτρηση των ομίλων του Europa League, καθώς την Τετάρτη θα αναχωρήσουν για Μιλάνο.

Η ΠΑΕ ανέβασε μάλιστα μια φωτογραφία στο Twitter από το πρόγραμμα εκγύμνασης και ανέφερε: «Τελευταία προπόνηση στην Ελλάδα. Επόμενος προορισμός Μιλάνο».

Τελευταία προπόνηση στην Ελλάδα! 🔴⚪️ Επόμενος προορισμός Μιλάνο! ✈️ / Last training in Greece! 🔴⚪️ Next destination Milan! ✈️ #olympiacos #uel #MILOLY #training pic.twitter.com/uj7bDNLhLZ

— Olympiacos FC (@olympiacos_org) October 2, 2018