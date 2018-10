Το «μπαλάκι» στην αντιπολίτευση των Σκοπίων για τις μετέπειτα διαδικασίες πετά ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, στον απόηχο του δημοψηφίσματος στη γειτονική χώρα, αφού χαιρετίζει την επικράτηση του «Ναι».

Στο ίδιο μήκος κύματος με τις δηλώσεις του Ευρωπαίου Επιτρόπου, Γιοχάνες Χαν, ο Γενς Στόλτενμπεργκ παροτρύνει όλους τους πολιτικούς ηγέτες και τα κόμματα να συμμετάσχουν εποικοδομητικά και υπεύθυνα στην αξιοποίηση αυτής της ιστορικής ευκαιρίας.

Τονίζει δε, πως η πόρτα του ΝΑΤΟ είναι ανοιχτή, αλλά όλες οι εθνικές διαδικασίες πρέπει να ολοκληρωθούν.

Αναλυτικά η δήλωση του Γενς Στόλτενμπεργκ:

«Χαιρετίζω την θετική ψήφο ναι στο δημοψήφισμα. Παροτρύνω όλους τους πολιτικούς ηγέτες και τα κόμματα να συμμετάσχουν εποικοδομητικά και υπεύθυνα στην αξιοποίηση αυτής της ιστορικής ευκαιρίας. Η πόρτα του ΝΑΤΟ είναι ανοιχτή, αλλά όλες οι εθνικές διαδικασίες πρέπει να ολοκληρωθούν.

I welcome the yes vote in 🇲🇰 referendum. I urge all political leaders & parties to engage constructively & responsibly to seize this historic opportunity. #NATO’s door is open, but all national procedures have to be completed.

