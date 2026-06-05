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Το αντίο του πολιτικού κόσμου στον Γιώργο Σουφλιά – Μηνύματα από Τασούλα, Μητσοτάκη, Καραμανλή
Πολιτική Γραμματεία 05 Ιουνίου 2026, 22:19

Το αντίο του πολιτικού κόσμου στον Γιώργο Σουφλιά – Μηνύματα από Τασούλα, Μητσοτάκη, Καραμανλή

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο πρωθυπουργός και ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής, ο πρόεδρος της Βουλής, το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ και πλήθος στελεχών της κυβέρνησης αποχαιρέτησαν τον Γιώργο Σουφλιά

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Θλίψη σκόρπισε στον πολιτικό κόσμο ο θάνατος του πρώην υπουργού, Γιώργου Σουφλιά, όπου έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 85 ετών.

Σημειώνεται ότι ο Γιώργος Σουφλιάς γεννήθηκε στις 7 Ιουλίου του 1941 στην στην Αγία Τριάδα Φαρσάλων. Ήταν διπλωματούχος πολιτικός μηχανικός της Πολυτεχνικής Σχολής του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου.

Τασούλας: Έθετε ως πρώτη προτεραιότητα το καθήκον και την εθνική ενότητα

«Με βαθύτατη θλίψη πληροφορήθηκα την απώλεια του Γιώργου Σουφλιά, ενός διακεκριμένου πολιτικού, που υπηρέτησε την πατρίδα από καίριες θέσεις ευθύνης με ήθος, αποτελεσματικότητα, πυγμή και μετριοπάθεια», υπογράμμισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κώστας Τασούλας.

Επισήμανε ακόμη ότι «ήταν ένας άνθρωπος με στέρεες πεποιθήσεις που πάντοτε έθετε ως πρώτη προτεραιότητα το καθήκον και την εθνική ενότητα. Εκφράζω τα συλλυπητήριά μου στην οικογένεια και στους φίλους του.

Μητσοτάκης: Άφησε το δικό του αποτύπωμα στη σύγχρονη ιστορία ολόκληρης της χώρας

«Με θλίψη αποχαιρετώ τον Γιώργο Σουφλιά. Ένα ιστορικό στέλεχος της παράταξής μας και έναν ειλικρινή υπηρέτη του δημοσίου συμφέροντος που επί δεκαετίες ενσάρκωνε την ουσία του σοβαρού πολιτικού. Προκρίνοντας πάντα το χειροπιαστό αποτέλεσμα από τις εύκολες υποσχέσεις», ανέφερε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για την απώλεια του Γιώργου Σουφλιά.

«Ως υπερήφανο τέκνο της Θεσσαλίας, άφησε το δικό του αποτύπωμα στη σύγχρονη ιστορία ολόκληρης της χώρας. Ως υπουργός σε κρίσιμα χαρτοφυλάκια, εργάστηκε για την ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας. Έδωσε πνοή στα μεγάλα δημόσια έργα και τις κρίσιμες υποδομές. Ενώ προώθησε τολμηρές αλλαγές στον χώρο της Παιδείας. Η συνεπής δράση του, όπως και η διακριτική αποχώρησή του από τη δημόσια σκηνή, αποδεικνύουν το ήθος και τη σεμνότητα που τον διέκριναν. Ένα πολύτιμο δίδαγμα των παλαιότερων κοινοβουλευτικών προς τους νεότερους. Εκφράζω τα πιο ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους πολλούς φίλους του», πρόσθεσε ο πρωθυπουργός.

Κακλαμάνης: Αντίο αγαπημένε μου φίλε και συνοδοιπόρε

Προσωπικό τόνο είχε το συλλυπητήριο μήνυμα του προέδρου της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, για την απώλεια του ιστορικού στελέχους της Νέας Δημοκρατίας, Γιώργου Σουφλιά. Με ένα «Αντίο αγαπημένε μου φίλε και συνοδοιπόρε!», αποχαιρέτισε τον επί χρόνια βουλευτή και υπουργό, ο πρόεδρος της Βουλής.

Εκφράζοντας τη βαθιά του θλίψη, ο κ. Κακλαμάνης ανέφερε ότι ο Γ. Σουφλιάς υπήρξε μια σπουδαία πολιτική φυσιογνωμία, ένα κορυφαίο ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας:

«Υπήρξε βουλευτής και Υπουργός επί σειρά ετών σε νευραλγικές θέσεις, σφραγίζοντας με το ήθος, την υπευθυνότητα και την εργατικότητά του τη μεταπολιτευτική πολιτική ζωή του τόπου. Καθ’ όλη τη διάρκεια της μακράς πορείας του, από όποια κοινοβουλευτική ή κυβερνητική θέση κι αν βρέθηκε, ξεχώρισε για το υψηλό αίσθημα ευθύνης που τον χαρακτήριζε και την προσήλωσή του στο εθνικό συμφέρον, κερδίζοντας τον σεβασμό των συμπολιτών αλλά και των πολιτικών του αντιπάλων. Η απώλειά του αφήνει ένα μεγάλο κενό στο κόμμα που υπηρέτησε με πάθος και σταθερότητα, αλλά και ένα ανεξίτηλο αποτύπωμα στην πολιτική ζωή της χώρας».

«Αντίο αγαπημένε μου φίλε και συνοδοιπόρε! Στην οικογένεια και στους οικείους του απευθύνω τα πιο θερμά μου συλλυπητήρια», ανέφερε ο κ. Κακλαμάνης.

Καραμανλής: Θα λείψει πολύ σε όλους όσοι είχαμε την τύχη να τον γνωρίσουμε

«Με συγκίνηση και ευγνωμοσύνη για την φιλία του και τις πολύτιμες συμβουλές του αποχαιρετώ τον Γιώργο Σουφλιά», δήλωσε ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής για την απώλεια του Γιώργου Σουφλιά.

«Υπηρέτησε, μετά το 1977, όλες τις κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας. Του Κωνσταντίνου Καραμανλή και του Γεωργίου Ράλλη. Την κυβέρνηση Τζαννετάκη και Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Δώσαμε έναν καθαρό και ωραίο αγώνα για την ηγεσία της Παράταξης, το 2007, χωρίς αυτό να σκιάσει την ανθρώπινη και πολιτική μας σχέση. Λύσαμε με αμοιβαιότητα, υπευθυνότητα και ωριμότητα την πρόσκαιρη παρεξήγηση της απομάκρυνσής του από το κόμμα.

Ως υπεύθυνος προγράμματος και πολιτικού σχεδιασμού έβαλε την σφραγίδα του στην πολιτική αλλαγή του 2004.

Συνεργαστήκαμε στενά από το 2004 έως το 2009. Η συμβολή του στη νέα διακυβέρνηση ήταν καθοριστική.

Θα τον θυμάμαι πάντα ως έναν βαθιά δημοκράτη πολιτικό, ως γνήσιο λαϊκό άνθρωπο με ενσυναίσθηση και ανυπόκριτη έγνοια για τους πιο αδύνατους συμπολίτες μας. Ως έναν έντιμο και ανιδιοτελή υπηρέτη του δημοσίου συμφέροντος.

Θα λείψει πολύ σε όλους όσοι είχαμε την τύχη να τον γνωρίσουμε.

Στη Μαριάννα και στις αγαπημένες του κόρες εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια», συμπλήρωσε ο πρώην πρωθυπουργός.

Παυλόπουλος: Με άφατη οδύνη αποχαιρετώ τον ανεκτίμητο διαχρονικό φίλο και ευπατρίδη Γιώργο Σουφλιά

Με δήλωση του, ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας και Ακαδημαϊκός κ. Προκόπης Πουλόπουλος αποχαιρέτησε τον πρώην υπουργό και βουλευτή Γιώργο Σουφλιά υπογραμμίζοντας:

«Με άφατη οδύνη αποχαιρετώ τον ανεκτίμητο διαχρονικό φίλο και Ευπατρίδη Πολιτικό Γιώργο Σουφλιά. Οι αδιαμφισβήτητες πολιτικές του ικανότητες -οι οποίες αναδείχθηκαν και αποδείχθηκαν επί πολλά χρόνια στην πράξη- και το υποδειγματικό πολιτικό θάρρος του τον καθιστούν επαξίως αυθεντικό παράδειγμα προς μίμηση και θεμελιώνουν στο διηνεκές την στέρεη αντηρίδα της υστεροφημίας που δικαίως του αναλογεί».

Χατζηδάκης: Ο Γιώργος Σουφλιάς ήταν πάντοτε υπέρμαχος μιας υπεύθυνης, μετριοπαθούς και μεταρρυθμιστικής γραμμής

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης έκανε την εξής ανάρτηση για την απώλεια του Γιώργου Σουφλιά:

«Ο Γιώργος Σουφλιάς, ξεκινώντας απ’ το χωριό του στη Λάρισα, πορεύτηκε σ΄ένα δρόμο ξεχωριστό και άξιο υπογράμμισης στην πολιτική ζωή του τόπου. Πάντα με το θάρρος της γνώμης του, με ψυχικό σθένος και με σπουδαίο έργο από όπου πέρασε. Συνδυάζοντας με τον δικό του μοναδικό τρόπο, την αποφασιστικότητα με τη μετριοπάθεια, τη λαϊκότητα με την ευπρέπεια και την ικανότητα να είναι η ψυχή της παρέας με την απαράμιλλη εργατικότητα.

Γνωρίστηκα με τον Γιώργο Σουφλιά από τότε που ήμουν γραμματέας της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ και εκείνος υπεύθυνος προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας, με αρχηγό τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. Και οι δυο αγκάλιασαν τότε την ιδέα μας για τη συνύπαρξη δημόσιων και ιδιωτικών πανεπιστημίων. Συνέχισε να με καλεί για συνεργασία, όταν ήμουν πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ και εκείνος Υπουργός Παιδείας, επιχειρώντας να περάσει δύσκολες μεταρρυθμίσεις στην εκπαίδευση, που δυστυχώς ακυρώθηκαν στη συνέχεια. Βρεθήκαμε να υπηρετούμε στο ίδιο Υπουργικό Συμβούλιο, με Πρωθυπουργό τον Κώστα Καραμανλή, εκείνος ως πεπειραμένος Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και εγώ ως νεόκοπος Υπουργός Μεταφορών. Θυμάμαι πάντοτε τη στήριξη που μου παρείχε, όταν αρκετοί αμφισβητούσαν τη μεταρρυθμιστική αυτή παρέμβαση. Καθώς ο Γιώργος Σουφλιάς ήταν πάντοτε υπέρμαχος μιας υπεύθυνης, μετριοπαθούς και μεταρρυθμιστικής γραμμής, βρισκόμασταν σχεδόν πάντα στην ίδια πλευρά της πολιτικής δράσης. Από το 2009, μετά την εκλογική ήττα της Νέας Δημοκρατίας, αποφάσισε να αποσυρθεί και με ελάχιστες εξαιρέσεις να μην παρεμβαίνει στα δημόσια πράγματα. Παρόλα αυτά, επειδή μιλούσα μέχρι και τα τελευταία χρόνια μαζί του, πάντοτε ενδιαφερόταν για την πορεία της Ελλάδας, πάντοτε ήταν υπέρμαχος του μέτρου, της λογικής και της ευθύνης.

Τα στελέχη και τα μέλη της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και όλοι οι δημοκρατικοί Έλληνες πολίτες αποχαιρετούμε σήμερα με βαθιά θλίψη αυτόν τον δυναμικό και ξεχωριστό πολιτικό, τον άνθρωπο που ταυτίστηκε με το θάρρος, τη σοβαρότητα, την προσφορά, την αγάπη για την πατρίδα. Καλό ταξίδι, Γιώργο Σουφλιά! Ειλικρινή συλλυπητήρια στη σύζυγό του, Μαριάννα, και τις κόρες του».

Δένδιας: Υπερασπιζόταν με πάθος τις ιδέες του, αλλά πίστευε στην αξία του διαλόγου

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας με ανάρτηση στο Χ ανέφερε: «Με βαθιά θλίψη πληροφορήθηκα τον θάνατο του Γιώργου Σουφλιά, τον οποίο γνώριζα από τα νεανικά μου χρόνια, λόγω της φιλίας του με τον πατέρα μου Σπύρο. Ο εκλιπών, με τον οποίο συνυπήρξαμε στην κυβέρνηση του Κώστα Καραμανλή, τίμησε την παράταξή μας ως υπουργός και ως κορυφαίο στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας» υπογράμμισε.

«Υπερασπιζόταν με πάθος τις ιδέες του, αλλά πίστευε στην αξία του διαλόγου και έχαιρε του σεβασμού φίλων και αντιπάλων. Ειλικρινή συλλυπητήρια στους οικείους του» κατέληξε ο κ. Δένδιας.

ΠΑΣΟΚ: Υπήρξε ένας μετριοπαθής πολιτικός με ευθυκρισία

«Απευθύνουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στους οικείους του Γιώργου Σουφλιά και τη Νέα Δημοκρατία», τόνισε από την πλευρά του το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ.

«Υπήρξε ένας μετριοπαθής πολιτικός με ευθυκρισία, που υπηρέτησε το δημόσιο συμφέρον από τις θέσεις ευθύνης στις οποίες διετέλεσε», κατέληξε.

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Μετά από έρευνα της Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος ταυτοποιήθηκε 75χρονος ως αποστολέας των μηνυμάτων στον δήμο Θεσσαλονίκης και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία

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Με σαφές μήνυμα και «σκιώδη κυβέρνηση» ο Ανδρουλάκης δεν άφησε περιθώρια για «παραφωνίες» ή δεν τόλμησαν
Πολιτική Γραμματεία 05.06.26

Με σαφές μήνυμα και «σκιώδη κυβέρνηση» ο Ανδρουλάκης δεν άφησε περιθώρια για «παραφωνίες» ή δεν τόλμησαν

Ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν άφησε κανένα περιθώριο παρερμηνείας για τη γραμμή του ΠΑΣΟΚ, όπως αυτή αποφασίστηκε στο Συνέδριο, κυρήσσοντας διμέτωπο αγώνα ενάντια σε ΝΔ και ΕΛΑΣ. Καμία ουσιαστική διαφοροποίηση από Δούκα ή άλλο στέλεχος παρά τις «παραφωνίες» των τελευταίων ημερών. Οι κατευθυντήριες «γραμμές» και η σκιώδης κυβέρνηση.

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Google: Γνωρίστε το Dreambeans, την εφαρμογή που αντικαθιστά το ατελείωτο scrolling
Νέα εφαρμογή 05.06.26

Γνωρίστε το Dreambeans, την εφαρμογή που αντικαθιστά το ατελείωτο scrolling

Το Google Labs παρουσιάζει μια πειραματική εφαρμογή που χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη για τη δημιουργία καθημερινών ειδήσεων, σχεδιασμένη να σας κρατά ενήμερους για τα σημαντικά νέα, χωρίς να χρειάζεται να κάνετε ατελείωτο scrolling.

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Επίθεση σε τουρκικό αλιευτικό στη Μαύρη Θάλασσα – Ένας νεκρός και τέσσερις τραυματίες
Κόσμος 05.06.26

Επίθεση σε τουρκικό αλιευτικό στη Μαύρη Θάλασσα – Ένας νεκρός και τέσσερις τραυματίες

Μετά από επίθεση με άγνωστο μέσο σε τουρκικό αλιευτικό σκάφος που έπλεε κοντά στη Σεβαστούπολη, διασώθηκαν όλοι οι επιβαίνοντες, όμως ο ένας ως τότε τραυματίας άφησε την τελευταία του πνοή εν πλω.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σαρλ Ντε Γκωλ: Πόλεμος για το καταφύγιο La Boisserie – Ο φιλοπουτινικός κληρονόμος, η Κίνα και ο Μακρόν
«Εθνικό ζήτημα» 05.06.26

Σαρλ Ντε Γκωλ: Πόλεμος για το καταφύγιο La Boisserie – Ο φιλοπουτινικός κληρονόμος, η Κίνα και ο Μακρόν

Το ιστορικό καταφύγιο του στρατηγού Ντε Γκωλ γίνεται πεδίο κληρονομικής και πολιτικής μάχης, με την κυβέρνηση Μακρόν να παρεμβαίνει για να μην πέσει το μνημείο σε ρωσικά ή κινεζικά χέρια

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Με ή απέναντι στον Τσίπρα; Ο ΣΥΡΙΖΑ στο κατώφλι μιας ιστορικής μετάβασης – Το ανοιχτό μέτωπο των «αποκλεισμένων»
Πολιτική 05.06.26

Με ή απέναντι στον Τσίπρα; Ο ΣΥΡΙΖΑ στο κατώφλι μιας ιστορικής μετάβασης – Το ανοιχτό μέτωπο των «αποκλεισμένων»

Η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ αύριο, Σάββατο, ίσως να είναι και ιστορική, καθώς θα κληθεί να αποφασίσει αν και πως προτίθεται να στηρίξει το εγχείρημα της ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Η Νέα Δημοκρατία αποχαιρετά τον Γιώργο Σουφλιά – «Η είδηση του θανάτου του μας γεμίζει με θλίψη»
Επικαιρότητα 05.06.26

Η Νέα Δημοκρατία αποχαιρετά τον Γιώργο Σουφλιά – «Η είδηση του θανάτου του μας γεμίζει με θλίψη»

Η οικογένεια της Νέας Δημοκρατίας αποχαιρετά με συγκίνηση και ευγνωμοσύνη ένα από τα στελέχη που συγκρότησαν την πρώτη κοινοβουλευτική της ομάδα το 1974.

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Μαίρη Συνατσάκη: Ξεκίνησα στο ίντερνετ γιατί έψαχνα κάπου να ανήκω και να με καταλαβαίνουν
Σέιφ Σπέις 05.06.26

Μαίρη Συνατσάκη: Ξεκίνησα στο ίντερνετ γιατί έψαχνα κάπου να ανήκω και να με καταλαβαίνουν

Δημιουργός περιεχομένου κι επιχειρηματίας, γονέας και σχεδιάστρια, τηλεοπτική παρουσιάστρια, σύντροφος και φίλη ακόμη και γυναικών που δεν γνωρίζονται προσωπικά, η Μαίρη Συνατσάκη μιλά για τα μικρά και μεγάλα ζητήματα.

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Κεσσές: Το ΣτΕ αποτύπωσε την επιχειρησιακή παλινωδία της ΕΥΠ για τον φάκελο παρακολούθησης του Κουκάκη
Υποκλοπές 05.06.26

Κεσσές: Το ΣτΕ αποτύπωσε την επιχειρησιακή παλινωδία της ΕΥΠ για τον φάκελο παρακολούθησης του Κουκάκη

Καθαρογράφηκε η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, όπου διατάσσει την ΕΥΠ να διαβιβάσει τον υπηρεσιακό φάκελο της άρσης του απορρήτου των επικοινωνιών του δημοσιογράφου Θανάση Κουκάκη

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