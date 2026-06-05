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ΣΥΡΙΖΑ: Εγκρίθηκε η εισήγηση Φάμελλου
Πολιτική Γραμματεία 05 Ιουνίου 2026, 19:24

ΣΥΡΙΖΑ: Εγκρίθηκε η εισήγηση Φάμελλου

Η εισήγηση που έκανε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος πέρασε με άνετη πλειοψηφία παρά τις διαφωνίες από το μέτωπο Παππά - Πολάκη - Δούρου

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Ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ που ενέκρινε με άνετη πλειοψηφία την εισήγηση του προέδρου του κόμματος, Σωκράτη Φάμελλου.

«Θα ήταν στρατηγικό λάθος η αντιπαράθεση με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Στεκόμαστε δίπλα σε αυτή την πρωτοβουλία, τη στηρίζουμε, δεν την βλέπουμε ανταγωνιστικά, αλλά συντροφικά», είπε, ανάμεσα σε άλλα, ο Σωκράτης Φάμελλος.

«Στόχος και δέσμευσή μας είναι η ιστορική πολιτική συνέχεια των ιδεών και της παρακαταθήκης του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, της Ριζοσπαστικής Αριστεράς, της Ανανεωτικής Αριστεράς, της Προοδευτικής Συμμαχίας, σε μία ευρύτερη ανασύσταση και συμπαράταξη του προοδευτικού χώρου, αξιοποιώντας και την ιστορική εμπειρία των μετεξελίξεων του αριστερού-προοδευτικού χώρου», τόνισε.

«Για να υπάρχει ισχυρή αντιπολίτευση στο καθεστώς Μητσοτάκη, αλλά και για να αναδεικνύονται οι προτεραιότητες ενός προοδευτικού προγράμματος. Από όλους μας εξαρτάται αν οι δυνάμεις της Αριστεράς, της Οικολογίας και της Προόδου θα μετατρέψουν την κοινή διαπίστωση της κρίσης σε σχέδιο πολιτικής αλλαγής.

Οφείλουμε όλοι και όλες να αναλάβουμε τις ευθύνες που αναλογούν απέναντι στο λαό και τις ανάγκες της πατρίδας μας. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ συμβάλλει σε αυτή την κατεύθυνση και θα συνεχίσει να το κάνει», τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

Οι διαφωνίες στην εισήγηση Φάμελλου

Με τον Αλέξη Τσίπρα να έχει ξεκαθαρίσει ότι η πόρτα της ΕΛΑΣ είναι ερμητικά κλειστή για τον Νίκο Παππά, ο τελευταίος είχε, σύμφωνα με πληροφορίες, έντονο διάλογο με τον Σωκράτη Φάμελλο, ζητώντας του μάλιστα να πάρει τηλέφωνο τον Τσίπρα για να ξεκαθαρίσει το τοπίο.

Να αποσαφηνιστεί κατά πόσον υπάρχει περιθώριο σύγκλισης μεταξύ Αμαλίας και Κουμουνδούρου, ζήτησε ο Παππάς, με τον Φάμελλο να τον «κόβει», τονίζοντας ότι δεν έχει υπάρξει καμία επαφή με τον Αλέξη Τσίπρα.

«Η συζήτηση διεξάγεται δημόσια και με ανοιχτά χαρτιά», ήταν η απάντηση, σύμφωνα με ασφαλείς πηγές, του κ. Φάμελλου.

Την κάθετη διαφωνία του με την εισήγηση Φάμελλου εξέφρασε σε εναγώνια προσπάθεια εξασφάλισης μέλλοντος ο επίσης «απομονωμένος» Παύλος Πολάκης, ζητώντας «μια πολιτική απόφαση που θα διατρανώνει δημόσια ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα είναι και αύριο εδώ».

Ο Παύλος Πολάκης.

Ενδεικτικό ότι δεν απέκλεισε συνεργασίες με προοδευτικές δυνάμεις και ενωτικό ψηφοδέλτιο, αλλά μόνο με αυτές που «ο ΣΥΡΙΖΑ θα συμμετέχει ως κόμμα», κοινώς δεν θα υπάρχουν αποκλεισμοί.

Ζήτησε μάλιστα εγρήγορση και συγκρότηση επιτροπών για ψηφοδέλτια και πρόγραμμα.

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Παρασκευή 05 Ιουνίου 2026
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