ΟΠΕΚΕΠΕ: Οι διαρροές, το «κλειδωμένο» ντουλάπι και η στοχοποίηση της Τυχεροπούλου

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Ένα νέο επεισόδιο στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ έλαβε χώρα χθες, όπου δημοσιεύματα που φαίνεται ότι προέρχονταν από διαρροή της Οικονομικής Αστυνομίας και ανέβηκαν σε φιλοκυβερνητικά sites, έβαζαν στο στόχαστρο την υπάλληλο του Οργανισμού, Παρασκευή Τυχεροπούλου.

Κάπως έτσι δημοσιεύτηκαν ολόιδια «ρεπορτάζ» που ενέπλεκαν την πρώην διευθύντρια εσωτερικού ελέγχου του ΟΠΕΚΕΠΕ σε μια απ΄ τις δικογραφίες που αφορούν σε παρανομίες με επιδοτήσεις σε Κοζάνη και Αγρίνιο. Λέμε «ολόιδια» καθώς φαίνεται πως αντέγραψαν ακόμα και τα σημεία στίξης. Σημειώνουν, δε, σε δύο σημεία του «ρεπορτάζ» τη φράση, «χωρίς ωστόσο η ίδια (σ.σ. η Τυχεροπούλου) να διώκεται ή να κατηγορείται επισήμως για κάποια αξιόποινη πράξη».

Τα ολόιδια «ρεπορτάζ»!

Οι συγκεκριμένες φράσεις βρίσκονται ακριβώς στο ίδιο σημείο στα δημοσιεύματα, γεγονός που αποδεικνύει ότι προέρχονται από την ίδια πηγή. Η περίφημη διαρροή αφορούσε σε μια γνωστή ιστορία, τουλάχιστον εδώ κι ενάμισι χρόνο. Είναι γνωστή τουλάχιστον σε όσους έκαναν ρεπορτάζ εκείνη την περίοδο για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις έρευνες που γίνονταν από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και δεν ανακάλυψαν το σκάνδαλο μόνο και μόνο όταν βρέθηκε με την πλάτη στον τοίχο η κυβέρνηση της ΝΔ.

Ο λόγος γίνεται για 12 υποθέσεις δικαιούχων του ΟΠΕΚΕΠΕ τις οποίες η κυρία Τυχεροπούλου κρατούσε «κλειδωμένες» στο ερμάριό της. Η διαρροή σημείωνε ότι οι αιτήσεις αυτές είχαν πάρει έγκριση από την κυρία Τυχεροπούλου να πληρωθούν, παρά το γεγονός ότι ήταν παράνομες – πάντα σύμφωνα με την άποψη της διαρροής. Η ίδια η κυρία Τυχεροπούλου σε εκτενή απάντησή της τόνισε πως οι υποθέσεις ήταν νόμιμες και πως εκτός απ’ τις δική της υπογραφή, έφεραν υπογραφές και άλλων στελεχών του ΟΠΕΚΕΠΕ, ακόμα και του τότε διοικητή του Οργανισμού Κυριάκου Μπαμπασίδη (σε μία απ’ τις περιπτώσεις).

Η συγκεκριμένη υπόθεση των 12 βρίσκεται υπό εξέταση από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, πράγμα που δεν αναφέρεται στη διαρροή. Η τελευταία φαίνεται περισσότερο ως μια προσπάθεια αποπροσανατολισμού, την ώρα που η Οικονομική Αστυνομία έχει βρεθεί αντιμέτωπη με ένα διπλό φιάσκο τις τελευταίες μέρες. Ποιό είναι αυτό;

Γιατί τώρα η διαρροή;

Οι πληροφορίες λένε πως μόνο τυχαίο δεν θεωρείται το γεγονός ότι η συγκεκριμένη διαρροή φέρεται να έγινε από την Οικονομική Αστυνομία, μόλις 24 ώρες μετά το τεράστιο φιάσκο με την υπόθεση του «γαλάζιου» αγροτοσυνδικαλιστή, Κώστα Ανεστίδη. Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Ανεστίδης είχε πρωτοστατήσει στις αγροτικές κινητοποιήσεις πριν από μερικούς μήνες και εντελώς ξαφνικά βρέθηκε κατηγορούμενος για παράνομες επιδοτήσεις, ενώ υποβλήθηκε στη βάσανο των δεσμεύσεων των περιουσιακών του στοιχείων.

Η υπόθεση έλαβε άλλη διάσταση απ’ τη στιγμή που ο κ. Ανεστίδης πολιτικά ανήκε στη ΝΔ, στελέχη της οποίας έσπευσαν να αμαυρώσουν τον αγώνα του και την εικόνα του όταν έγιναν γνωστές οι δεσμεύσεις και οι «κατηγορίες» που του αποδίδονταν. Πριν δύο μέρες όμως αποκαλύφθηκε πως ο κ. Ανεστίδης είναι αθώος και ότι κακώς δεσμεύτηκαν τα περιουσιακά του στοιχεία, δημιουργώντας εύλογες απορίες αναφορικά με το πως λειτούργησε στην περίπτωσή του η Οικονομική Αστυνομία.

Η έκθεση Τυχεροπούλου και οι ελλιπείς έλεγχοι

Αξίζει επίσης να σημειωθεί και κάτι άλλο. Πριν λίγες μέρες δόθηκε στη δημοσιότητα η έκθεση της κυρίας Τυχεροπούλου η οποία συντάχθηκε έπειτα από αίτημα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και αφορούσε στη δεύτερη δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως επίσης και στα εμπλεκόμενα πολιτικά πρόσωπα. Την έκθεση επικαλέστηκαν ουκ ολίγες φορές κυβερνητικά στελέχη, επειδή θεώρησαν ότι δικαιώνει την κυβέρνηση. Με λίγα λόγια υποστήριζαν ότι τα ευρήματα της κας Τυχεροπούλου αθωώνουν τα περισσότερα στελέχη της ΝΔ που συμπεριλαμβάνονται στη δικογραφία.

Η αλήθεια όμως δεν ήταν ακριβώς αυτή. Από τις 23 περιπτώσεις που έλεγξε η υπάλληλος, οι 9 χρειάζονταν επανέλεγχο. Παρά το γεγονός ότι υπήρχαν σοβαρές ενδείξεις πως έχει σημειωθεί ζημιά, η κα Τυχεροπούλου επιφυλάχθηκε να απαντήσει επ’ αυτών, ζητώντας περισσότερες πληροφορίες.

Γιατί; Επειδή σύμφωνα με την έκθεση έλειπαν σημαντικά στοιχεία του ελέγχου που όφειλε να έχει κάνει η Οικονομική Αστυνομία, ζητώντας με τη σειρά της επιπλέον πληροφορίες από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αποδεικνυόταν δηλαδή ότι οι συγκεκριμένοι έλεγχοι ήταν ελλιπείς. Το γιατί το γνωρίζουν οι υπεύθυνοι που έτρεξαν τις συγκεκριμένες έρευνες και κυρίως οι επικεφαλής στις υπηρεσίες τους.

Ας επιστρέψουμε όμως στην υπόθεση με το «κλειδωμένο» ντουλάπι. Είναι γνωστό και έχει γραφτεί πως η κυρία Τυχεροπούλου είδε το προσωπικό της ντουλάπι στο γραφείο που διατηρούσε στον ΟΠΕΚΕΠΕ να έχει παραβιαστεί εν αγνοία της, να έχει αλλαχθεί η κλειδαριά, με αποτέλεσμα η ίδια να μην έχει πρόσβαση ακόμα και σε προσωπικά της αντικείμενα. Όλα αυτά συνέβαιναν την περίοδο που η υπάλληλος έτρεχε ελέγχους σε ΑΦΜ, επί διοίκησης Μπαμπασίδη που της έκανε την επαγγελματική ζωή, μάλλον δύσκολη…

Γιατί στο στόχαστρο;

Αλλά γιατί η υπάλληλος βρισκόταν ήδη στο στόχαστρο κάποιων εκείνη την περίοδο; Η απάντηση είναι απλή. Υπενθυμίζεται ότι είχε προηγηθεί το αίτημα του πρώην διοικητή του Οργανισμού, Γρηγόρη Βάρρα, προς την υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου του ΟΠΕΚΕΠΕ και λίγο πριν ο ίδιος αναγκαστεί σε παραίτηση από τον τότε υπουργό κ. Βορίδη, ώστε να τρέξει εσωτερικό έλεγχο στον Οργανισμό μετά από καταγγελίες για παράνομες ενισχύσεις. Ο έλεγχος έγινε κανονικά και στη συνέχεια συντάχθηκε σχετική έκθεση.

Σε αυτήν περιγραφόταν με σαφήνεια η δράση συγκεκριμένων υπαλλήλων του περιφερειακού γραφείου του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη, κάποιοι από τους οποίους εμφανίζονται να συνομιλούν για την Τυχεροπούλου μέσα στην πρώτη δικογραφία που πήγε πριν ένα χρόνο στη Βουλή και που αποσπάσματά της έχουν δει το φως της δημοσιότητας.

Τα ονόματα εμφανίζονται και σε διαλόγους μεταξύ γαλάζιων στελεχών που κανονίζουν συναντήσεις με τους εν λόγω υπαλλήλους προκειμένου να τύχουν δικοί τους άνθρωποι στο νησί, ευνοϊκής μεταχείρισης σε ελέγχους. Στην ίδια έκθεση περιγραφόταν αναλυτικά πως οι συγκεκριμένοι υπάλληλοι του περιφερειακού της Κρήτης βοήθησαν στην αύξηση του αριθμού αιγοπροβάτων στο νησί κατά 1,5 εκατ ζώα μέσα σε ένα χρόνο! Σύμφωνα με πληροφορίες του in η εν λόγω έκθεση είχε μείνει «θαμμένη» από τη διοίκηση και οι εμπλεκόμενοι υπάλληλοι της Κρήτης συνέχιζαν αμέριμνοι το έργο τους!

Εξηγήσεις

Η ίδια η Παρασκευή Τυχεροπούλου δια μέσου του πληρεξούσιου δικηγόρου της έδωσε εξηγήσεις χθες αναφορικά με τι ακριβώς συνέβαινε στον ΟΠΕΚΕΠΕ εκείνη την περίοδο, κάνοντας λόγο για «συμβόλαιο εκτέλεσης» εις βάρος της. Επικαλέστηκε μάλιστα και έδωσε στη δημοσιότητα την κατάθεση του δικαστικού επιμελητή που είχε την ευθύνη να είναι παρών την ώρα που η διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ άνοιξε το ντουλάπι της.

Σύμφωνα με την κατάθεση, το ερμάριο είχε ανοιχτεί πριν ο ίδιος φτάσει στο σημείο. Αυτό σημαίνει ότι το περιεχόμενο του ερμαρίου μπορεί να είναι αλλοιωθεί νωρίτερα. Υπό το ίδιο πρίσμα έχουν ενδιαφέρον και οι διάλογοι της δικογραφίας που επικαλείται η κυρία Τυχεροπούλου, καταδεικνύοντας ότι εντός ΟΠΕΚΕΠΕ υπήρχε συγκεκριμένος μηχανισμός, ο οποίος παραμένει ενεργός ακόμα και σήμερα, την ώρα που ο οργανισμός βρίσκεται υπό τη σκέπη της ΑΑΔΕ.

Για την ιστορία η ΑΑΔΕ έχει κάνει έφεση κατά της απόφασης του διοικητικού δικαστηρίου που δικαίωσε πλήρως την Παρασκευή Τυχεροπούλου και επέβαλλε την επιστροφή στη θέση της διευθύντριας εσωτερικού ελέγχου.

Τέλος αξίζει να σημειωθεί και κάτι άλλο. Ο πειθαρχικός έλεγχος εις βάρος της κυρίας Τυχεροπούλου από τη διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ το 2024 έλαβε χώρα 10 μέρες αφού είχε γίνει γνωστό το αίτημα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας όπως αποσπαστεί στο ελληνικό γραφείο η υπάλληλος για να τους βοηθήσει στην έρευνά τους.