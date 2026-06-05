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Όλα τα βλέμματα στραμμένα στον Αντώνη Σαμαρά – Σήμα από`το Ηράκλειο Κρήτης για το νέο κόμμα
Πολιτική Γραμματεία 05 Ιουνίου 2026, 19:03

Όλα τα βλέμματα στραμμένα στον Αντώνη Σαμαρά – Σήμα από`το Ηράκλειο Κρήτης για το νέο κόμμα

Ανοίγει τα χαρτιά του ο Αντώνης Σαμαράς έχοντας λάβει τις αποφάσεις του για το νέο κόμμα. Από το Ηράκλειο Κρήτης, εγκαινιάζοντας τον κύκλο συζητήσεων του «Νόημα-Κρήτη», είναι έτοιμος να πατήσει το «κουμπί» πυροδοτώντας αλυσιδωτές αντιδράσεις.

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Σε εξέλιξη η δημόσια τοποθέτηση του Αντώνη Σαμαρά στο Ηράκλειο, η οποία μπορεί να σηματοδοτήσει την επίσημη εκκίνηση των διαδικασιών για τη συγκρότηση νέου πολιτικού φορέα. Νωρίτερα, σήμερα, με μια σιβυλλική δήλωση είχε αφήσει ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα.

Ο πρώην πρωθυπουργός, έχοντας διαμορφώσει τον απαραίτητο οργανωτικό πυρήνα, προβαίνει σε στρατηγικές ανακοινώσεις.

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Ακροβατεί ο Φάμελλος – «Μείζον γεγονός η ίδρυση της ΕΛΑΣ, στεκόμαστε δίπλα» – Κόντρα με Παππά και Πολάκη
Όλα όσα είπε 05.06.26 Upd: 18:03

Ακροβατεί ο Φάμελλος – «Μείζον γεγονός η ίδρυση της ΕΛΑΣ, στεκόμαστε δίπλα» – Κόντρα με Παππά και Πολάκη

Ο Σωκράτης Φάμελλος ισορροπεί σε τεντωμένο σκοινί, με τους «αποκλεισμένους» από τον Τσίπρα, Παππά και Πολάκη να πιέζουν. Στόχος η ευρύτερη ανασύσταση και συμπαράταξη του προοδευτικού χώρου τόνισε στην ΠΓ του ΣΥΡΙΖΑ, ο πρόεδρος. Εντονος διάλογος με τον Νίκο Παππά, απόφαση οτι ο ΣΥΡΙΖΑ «θα είναι εδώ και αύριο» ζήτησε ο Πολάκης. Παρέμβαση Γεροβασίλη.

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Αυτή είναι η κυβερνητική «ομάδα κρούσης» του ΠΑΣΟΚ – Όλα τα ονόματα
Επικαιρότητα 05.06.26

Αυτή είναι η κυβερνητική «ομάδα κρούσης» του ΠΑΣΟΚ – Όλα τα ονόματα

Στη «σκιώδη κυβέρνηση» Παπανδρέου, Γερουλάνος, Διαμαντοπούλου, Δουδωνής, Γλαβίνας, Σκανδαλίδης, Χριστοδουλάκης. Ποια στελέχη θα συντονίζουν τους 8 κύκλους δημόσιας πολιτικής.

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Διμέτωπος Ανδρουλάκη: Το ΠΑΣΟΚ δεν θα παίξει ρόλο κομπάρσου σε αυτό το σκηνοθετημένο πολιτικό σκηνικό – «Υπάκουσε» ο Δούκας
Πολιτική Γραμματεία 05.06.26 Upd: 16:13

Διμέτωπος Ανδρουλάκη: Το ΠΑΣΟΚ δεν θα παίξει ρόλο κομπάρσου σε αυτό το σκηνοθετημένο πολιτικό σκηνικό – «Υπάκουσε» ο Δούκας

Ο Νίκος Ανδρουλάκης κάλεσε τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ να σταθούν «στο πρόγραμμά μας, στον αγώνα μας, στην αξιοπιστία μας και πάνω στην πολιτική μας αυτονομία», εξαπολύοντας διπλή επίθεση κατά Μητσοτάκη και Τσίπρα - Ο Χ. Δούκας δεν άφησε καμία αιχμή παρά τις αρχικές πληροφορίες που ανέφεραν ότι ενδέχεται να διαφοροποιηθεί. Λεκτικό μπρα ντε φερ μεταξύ Δούκα - Διαμαντοπούλου

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Πολάκης: Τα ιστορικά κόμματα δεν καταργούνται με ατομικές αποφάσεις
Επικαιρότητα 05.06.26

Πολάκης: Τα ιστορικά κόμματα δεν καταργούνται με ατομικές αποφάσεις

«Ο ΣΥΡΙΖΑ θα συνεχίσει να υπάρχει» σημείωσε ο Παύλος Πολάκης κατά την είσοδό του στην Κουμουνδούρου, υπογραμμίζοντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα δώσει πολιτική στήριξη σε ένα εγχείρημα ανατροπής του Μητσοτάκη.

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Αντώνης Σαμαράς: Ανοίγει σήμερα τα χαρτιά του για το νέο κόμμα από την Κρήτη – «Θα τα πούμε το απόγευμα»
Παρασκήνιο 05.06.26

Αντώνης Σαμαράς: Ανοίγει σήμερα τα χαρτιά του για το νέο κόμμα από την Κρήτη – «Θα τα πούμε το απόγευμα»

Όλα δείχνουν ότι ο Αντώνης Σαμαράς σήμερα, το απόγευμα, θα δώσει το σήμα από το Ηράκλειο Κρήτης, όπου πραγματοποιεί ομιλία, ότι έχει λάβει τις αποφάσεις του για το νέο κόμμα.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Ξεκίνησε το κρίσιμο Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ – Τα μηνύματα Ανδρουλάκη και η κυβερνητική «ομάδα κρούσης»
Πολιτική Γραμματεία 05.06.26

Ξεκίνησε το κρίσιμο Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ – Τα μηνύματα Ανδρουλάκη και η κυβερνητική «ομάδα κρούσης»

Η συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, υπό την προεδρία του Νίκου Ανδρουλάκη, πραγματοποιείται σε μία κρίσιμη συγκυρία, καθώς η επάνοδος του Αλέξη Τσίπρα με την ΕΛΑΣ προκαλεί αναταράξεις στο πολιτικό σύστημα με βασικό αποδέκτη την Χαριλάου Τρικούπη

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Έρχεται μίνι ανασχηματισμός στα τέλη της επόμενης εβδομάδας – Πιθανές αλλαγές και εντός Μαξίμου
Πολιτική Γραμματεία 05.06.26

Έρχεται μίνι ανασχηματισμός στα τέλη της επόμενης εβδομάδας – Πιθανές αλλαγές και εντός Μαξίμου

Πληροφορίες από το κυβερνητικό περιβάλλον μιλούν για σημειακές αλλαγές στη σύνθεση της κυβέρνησης στα τέλη της ερχόμενης εβδομάδας και συγκεκριμένα την Πέμπτη ή την Παρασκευή.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Ζαχαριάδης για απαλλαγή Ανεστίδη: Αυτά για να μην ξεχνιόμαστε πώς ορίζονται οι καθεστωτικές συμπεριφορές
Επικαιρότητα 05.06.26

Ζαχαριάδης για απαλλαγή Ανεστίδη: Αυτά για να μην ξεχνιόμαστε πώς ορίζονται οι καθεστωτικές συμπεριφορές

«Ο γαλάζιος Ανεστίδης είχε διασυρθεί δημόσια με διαρροές που έκαναν κυβερνητικές πηγές την περίοδο των μεγάλων αγροτικών κινητοποιήσεων, επειδή πήγαινε κόντρα στην κυβερνητική πολιτική», τονίζει ο Κώστας Ζαχαριάδης

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Δημοσκόπηση: Το 41% φοβάται νέα θητεία Μητσοτάκη – Η ΕΛΑΣ δεύτερο κόμμα, με μονοψήφια διαφορά από τη ΝΔ
Πολιτική 05.06.26

Το 41% φοβάται νέα θητεία Μητσοτάκη - Η ΕΛΑΣ δεύτερο κόμμα, με μονοψήφια διαφορά από τη ΝΔ

Η ΕΛΑΣ κατοχυρώνει τη δεύτερη θέση και στη δημοσκόπηση της Prorata ενώ εμφανίζεται ως η δύναμη που θα μπορούσε να κοντράρει την κυβέρνηση - Το χειρότερο σενάριο μια νέα θητεία Μητσοτάκη, λέει η πλειοψηφία

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ΠΑΣΟΚ: Στήριξη στις κινητοποιήσεις των υγειονομικών – Η κυβέρνηση διασπά το ΕΣΥ και συντηρεί εργαζόμενους δύο ταχυτήτων
Επικαιρότητα 05.06.26

ΠΑΣΟΚ: Στήριξη στις κινητοποιήσεις των υγειονομικών – Η κυβέρνηση διασπά το ΕΣΥ και συντηρεί εργαζόμενους δύο ταχυτήτων

«Η συνεχιζόμενη εξαίρεση από τα ΒΑΕ κρίσιμων ειδικοτήτων που ασκούν αμιγώς υγειονομικό έργο στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ) και το ΕΣΥ αποτελεί μνημείο κυβερνητικής υποκρισίας», λέει το ΠΑΣΟΚ

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ΟΠΕΚΕΠΕ: Οι διαρροές, το «κλειδωμένο» ντουλάπι και η στοχοποίηση της Τυχεροπούλου
Πολιτική Γραμματεία 05.06.26

ΟΠΕΚΕΠΕ: Οι διαρροές, το «κλειδωμένο» ντουλάπι και η στοχοποίηση της Τυχεροπούλου

Μόνο... τυχαία δεν είναι η επίθεση εις βάρος της πρώην διευθύντριας εσωτερικού ελέγχου του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τα κενά στο αφήγημα και η απάντηση της ίδιας της Τυχεροπούλου μέσω μαρτύρων.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
ΣΥΡΙΖΑ: Χώρο στην ΕΛΑΣ ή μέτωπο στον Τσίπρα – Ανάμεσα σε παραιτήσεις και αμφισβήτηση ο Φάμελλος
Πολιτική Γραμματεία 05.06.26

ΣΥΡΙΖΑ: Χώρο στην ΕΛΑΣ ή μέτωπο στον Τσίπρα – Ανάμεσα σε παραιτήσεις και αμφισβήτηση ο Φάμελλος

Να ικανοποιήσει μια από τις δυο πλευρές καλείται ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, έτοιμοι να ανεξαρτητοποιηθούν από την πλειοψηφία, έτοιμοι για αντάρτικο Πολάκης - Παππάς - Δούρου.

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
ΕΛΑΣ: Στον καιρό της ακρίβειας ένα πράγμα είναι φτηνό – Οι δικαιολογίες της κυβέρνησης
Το καλάθι δεν βγαίνει 05.06.26

ΕΛΑΣ: Στον καιρό της ακρίβειας ένα πράγμα είναι φτηνό – Οι δικαιολογίες της κυβέρνησης

Για «ακρίβεια Μητσοτάκη» κάνει λόγο σε ανακοίνωσή της η ΕΛΑΣ και παρουσιάζει τα «άμεσα μέτρα που πρέπει να ληφθούν» για να στηριχθούν τα νοικοκυριά για μια «ζωή με αξιοπρέπεια»

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Τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη προτείνει ο Μητσοτάκης για νέο γραμματέα της ΝΔ
Επικαιρότητα 05.06.26

Τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη προτείνει ο Μητσοτάκης για νέο γραμματέα της ΝΔ

Τον πιστό του συνεργάτη Κωνσταντίνο Κυρανάκη, παιδί του κομματικού σωλήνα της ΝΔ, επέλεξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για νέο γραμματέα του κόμματος. Τα μηνήματα πίσω από την επιλογή. Την Τετάρτη στην Πολιτική Επιτροπή η επικύρωση της ανάδειξης του νέου γραμματέα. Ενισχύονται οι πληροφορίες για μίνι ανασχηματισμό εντός της επόμενης εβδομάδας.

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Τρέχουν οι δημοσκοπήσεις και φέρνουν ανατροπές, στημένες μεθοδεύσεις θυμίζουν του ΟΠΕΚΕΠΕ οι διαρροές
in Confidential 05.06.26

Τρέχουν οι δημοσκοπήσεις και φέρνουν ανατροπές, στημένες μεθοδεύσεις θυμίζουν του ΟΠΕΚΕΠΕ οι διαρροές

Πως διαμορφώνεται το πολιτικό σκηνικό με βάση την τελευταία δημοσκόπηση της Metron Analysis. Ένα περίεργο παιχνίδι παίζει στον ΟΠΕΚΕΠΕ με εξίσου περίεργες διαρροές...

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
ΠΑΣΟΚ: Κρίσιμο Πολιτικό Συμβούλιο – Μηνύματα Ανδρουλάκη στο εσωτερικό και ανακοίνωση «κυβερνητικής ομάδας»
Πολιτική Γραμματεία 05.06.26

Μηνύματα Ανδρουλάκη στο εσωτερικό και η «κυβερνητική ομάδα» του ΠΑΣΟΚ

Τα νέα «καρφιά» Ανδρουλάκη κατά Τσίπρα, η κρίσιμη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου και τα πρόσωπα-κλειδιά της κυβερνητικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ

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Στάρμερ: Η Ρωσία θα μπορούσε να επιτεθεί στο ΝΑΤΟ από το 2030
Κόσμος 05.06.26

Στάρμερ: Η Ρωσία θα μπορούσε να επιτεθεί στο ΝΑΤΟ από το 2030

«Δεν είναι υπερβολικό να πούμε πως ζούμε στην πιο επικίνδυνη και αβέβαιη περίοδο της ζωής μας», σημείωσε ο Κιρ Στάρμερ, προσθέτοντας πως αποτελεί «ευθύνη» της κυβέρνησής του να «είναι έτοιμη»

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Ντούα Λίπα-Κάλουμ Τέρνερ: Ο «γάμος των εκατομμυρίων» διχάζει το Παλέρμο – Το κόστος, το πρόγραμμα, οι αντιδράσεις
Go Fun 05.06.26

Ντούα Λίπα-Κάλουμ Τέρνερ: Ο «γάμος των εκατομμυρίων» διχάζει το Παλέρμο – Το κόστος, το πρόγραμμα, οι αντιδράσεις

Το Παλέρμο ζει αυτές τις μέρες στον ρυθμό του «γάμου της χρονιάς». Ωστόσο η γαμήλια φιέστα της Ντούα Λίπα με τον Κάλουμ Τέρνερ έφερε το Παλέρμο σε διχασμό

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Σώοι οι αστροναύτες του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού – Λήξη συναγερμού για τη διαρροή αέρα
Διάστημα 05.06.26 Upd: 18:48

Σώοι οι αστροναύτες του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού – Λήξη συναγερμού για τη διαρροή αέρα

Οι πέντε αστροναύτες που περίμεναν στο σκάφος τους έτοιμοι για αναχώρηση επέστρεψαν στις θέσεις τους. O γερασμένος Διαστημικός Σταθμός εμφανίζει διαρροές εδώ και χρόνια.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Γαλλία και Γερμανία προτείνουν σταδιακή ενσωμάτωση των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Κόσμος 05.06.26

Γαλλία και Γερμανία προτείνουν σταδιακή ενσωμάτωση των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Η Γαλλία και η Γερμανία υποστηρίζουν ότι η πολιτική διεύρυνσης χρειάζεται «νέα δυναμική» και ζητούν μια πιο αποτελεσματική διαδικασία ένταξης που θα επικεντρώνεται στις μεταρρυθμίσεις και όχι στα διαδικαστικά εμπόδια

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Συνελήφθη 62χρονος για πορνογραφία ανηλίκων – Εντοπίστηκαν εκατοντάδες αρχεία
Ελλάδα 05.06.26

Συνελήφθη 62χρονος για πορνογραφία ανηλίκων – Εντοπίστηκαν εκατοντάδες αρχεία

Ο 62χρονος εντοπίστηκε από τη Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος μετά από πληροφορίες ξένων υπηρεσιών - Ο δράστης έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για παρεμφερή αδικήματα

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Ιρλανδία: Απαγορεύει την είσοδο στους ακροδεξιούς Ισραηλινούς υπουργούς Γκβιρ και Σμότριτς
Κόσμος 05.06.26

Ιρλανδία: Απαγορεύει την είσοδο στους ακροδεξιούς Ισραηλινούς υπουργούς Γκβιρ και Σμότριτς

Η ανακοίνωση αυτή από την Ιρλανδία εκδίδεται ενώ στους κόλπους της ΕΕ, Ιταλία και Ισπανία απαίτησαν την επιβολή κυρώσεων κατά του Ισραηλινού υπουργού Γκβιρ, μετά τη δημοσίευση βίντεο που δείχνει την ωμή μεταχείριση που επιφύλαξε σε ξένους ακτιβιστές του στολίσκου για τη Γάζα

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Αιματηρό επεισόδιο στη Ραφήνα – 52χρονος επιτέθηκε με μαχαίρι σε δύο άτομα σε πρατήριο καυσίμων
Ελλάδα 05.06.26

Αιματηρό επεισόδιο στη Ραφήνα – 52χρονος επιτέθηκε με μαχαίρι σε δύο άτομα σε πρατήριο καυσίμων

Ο 52χρονος, που σύμφωνα με πληροφορίες αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Γεννηματάς» ενώ οι άλλοι δύο στο Κέντρο Υγείας στη Ραφήνα

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AS: «Ο Μάικλ Ολίσε είναι η μεταγραφική βόμβα των 150 εκατ. ευρώ που υποσχέθηκε ο Φλορεντίνο Πέρεθ!
Ποδόσφαιρο 05.06.26

AS: «Αυτή είναι η μεταγραφική βόμβα των 150 εκατ. ευρώ που υποσχέθηκε στη Ρεάλ ο Πέρεθ!

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της ισπανικής ιστοσελίδας «AS», ο Μάικλ Ολίσε είναι η «βόμβα» των 150 εκατομμυρίων ευρώ που προανήγγειλε ο Φλορεντίνο Πέρεθ εφόσον κερδίσει και νέα θητεία στην προεδρία της Ρεάλ.

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Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Εξετάζει νέους περιορισμούς στις βίζες Ρώσων πολιτών – Επιστολή 11 χωρών της ζώνης Σένγκεν
Δείτε αναλυτικά 05.06.26

Νέους περιορισμούς στις βίζες Ρώσων πολιτών εξετάζει η ΕΕ - Επιστολή 11 χωρών της ζώνης Σένγκεν

«Ο περιορισμός της έκδοσης βίζας σε Ρώσους πολίτες αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή από την αρχή της ρωσικής επιθετικότητας κατά της Ουκρανίας το 2022»

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Κοζάνη: Στον Ευρωπαίο Εισαγγελέα οι 13 συλληφθέντες για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ – Βαρύ κατηγορητήριο
Ελλάδα 05.06.26

Κοζάνη: Στον Ευρωπαίο Εισαγγελέα οι 13 συλληφθέντες για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ – Βαρύ κατηγορητήριο

Στον εντεταλμένο Ευρωπαίο ανακριτή οδηγήθηκαν οι 13 συλληφθέντες από την Κοζάνη και το Αγρίνιο για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ την περίοδο 2019-2024, ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Καλλιθέα: Σοκάρουν τα νέα ντοκουμέντα και οι μαρτυρίες για τον άγριο ξυλοδαρμό των δύο νεαρών από τον οδοντίατρο
Ελλάδα 05.06.26

Καλλιθέα: Σοκάρουν τα νέα ντοκουμέντα και οι μαρτυρίες για τον άγριο ξυλοδαρμό των δύο νεαρών από τον οδοντίατρο

Οι δύο νεαροί Αιγύπτιοι έβγαζαν φωτογραφίες κοντά στο σπίτι του γιατρού στην Καλλιθέα και εντοπίστηκαν από τον ίδιο λίγα μέτρα πιο κάτω, σε στάση λεωφορείου όπου τους επιτέθηκε με ρόπαλο

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Ο Δίας και η Αφροδίτη – Οι «θεοί» του instagram στη Μύκονο
Ματογιάννια 05.06.26

Ο Δίας και η Αφροδίτη – Οι «θεοί» του instagram στη Μύκονο

Ο Δίας, κατά κόσμον Zeus, ασχολείται με την δικηγορία αλλά η εμφάνισή του που παραπέμπει σε Έλληνα θεό, όπως ο ίδιος δηλώνει, κάνει πολλά διάσημα brand να συνεργάζονται μαζί του για διαφημιστικούς λόγους.

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«Ο νέος προπονητής του Άρη έχει το μπάσκετ πάντα στο μυαλό του» – Η ανάρτηση της Euroleague για τον Σπανούλη
Μπάσκετ 05.06.26

«Ο νέος προπονητής του Άρη έχει το μπάσκετ πάντα στο μυαλό του» – Η ανάρτηση της Euroleague για τον Σπανούλη

Η ανάρτηση της Euroleague με αφορμή την πρόσληψη του Βασίλη Σπανούλη στον πάγκο του Άρη, η οποία αποτελεί κορυφαίο θέμα συζήτησης στο Ευρωπαϊκό μπάσκετ τις τελευταίες ημέρες.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Ο Νετανιάχου δεν μπορεί να αποφεύγει τις κάλπες για πολύ ακόμα – Τι μπορεί να φέρουν οι εκλογές στο Ισραήλ;
Κόσμος 05.06.26

Ο Νετανιάχου δεν μπορεί να αποφεύγει τις κάλπες για πολύ ακόμα – Τι μπορεί να φέρουν οι εκλογές στο Ισραήλ;

Το εκλογικό σύστημα του Ισραήλ απαιτεί από τα κόμματα να συνεργάζονται για τη δημιουργία συνασπισμών. Ο Νετανιάχου το έπραξε τον Νοέμβριο του 2022 με την υποστήριξη των πιο ακροδεξιών κομμάτων της Κνεσέτ

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
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