Όλα τα βλέμματα στραμμένα στον Αντώνη Σαμαρά – Σήμα από`το Ηράκλειο Κρήτης για το νέο κόμμα
Ανοίγει τα χαρτιά του ο Αντώνης Σαμαράς έχοντας λάβει τις αποφάσεις του για το νέο κόμμα. Από το Ηράκλειο Κρήτης, εγκαινιάζοντας τον κύκλο συζητήσεων του «Νόημα-Κρήτη», είναι έτοιμος να πατήσει το «κουμπί» πυροδοτώντας αλυσιδωτές αντιδράσεις.
- Κοσμική θύελλα: Επιστήμονες εντόπισαν τον κρυφό άνεμο που πνέει εδώ και 20.000 χρόνια στο Γαλαξία μας
- Ο Νετανιάχου δεν μπορεί να αποφεύγει τις κάλπες για πολύ ακόμα – Τι μπορεί να φέρουν οι εκλογές στο Ισραήλ;
- Τρία σενάρια για την πορεία της κλιματικής αλλαγής - Η Ελλάδα στις πιο εκτεθειμένες οικονομίες
- Κοζάνη: Στον Ευρωπαίο Εισαγγελέα οι 13 συλληφθέντες για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ – Βαρύ κατηγορητήριο
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Σε εξέλιξη η δημόσια τοποθέτηση του Αντώνη Σαμαρά στο Ηράκλειο, η οποία μπορεί να σηματοδοτήσει την επίσημη εκκίνηση των διαδικασιών για τη συγκρότηση νέου πολιτικού φορέα. Νωρίτερα, σήμερα, με μια σιβυλλική δήλωση είχε αφήσει ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα.
Ο πρώην πρωθυπουργός, έχοντας διαμορφώσει τον απαραίτητο οργανωτικό πυρήνα, προβαίνει σε στρατηγικές ανακοινώσεις.
- Όλα τα βλέμματα στραμμένα στον Αντώνη Σαμαρά – Σήμα από`το Ηράκλειο Κρήτης για το νέο κόμμα
- Το χάος για τους επόμενους Έλληνες διεθνείς διαιτητές
- Στάρμερ: Η Ρωσία θα μπορούσε να επιτεθεί στο ΝΑΤΟ από το 2030
- Πούτιν για συνάντηση με Ζελένσκι: «Μέχρι στιγμής δεν βρίσκω τον λόγο» – Ζήτησε να υπάρξει πρώτα συμφωνία
- Παναθηναϊκός: Η εξάδα των ξένων για τον δεύτερο τελικό με τον Ολυμπιακό
- Ρουμανία: Όλα τα ουκρανικά θαλάσσια drones που δέχθηκαν παρεμβολές από τη Ρωσία, αυτοκαταστράφηκαν
- ΑΑΔΕ: Κατάσχεση 415.000 λαθραίων τσιγάρων στο Ελ. Βενιζέλος
- Η έκπληξη του Μπαρτζώκα στην εξάδα των ξένων του Ολυμπιακού
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις