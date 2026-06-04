Σίλβερ: «Σε εξέλιξη οι συζητήσεις με Euroleague – Αυτά είναι τα δεδομένα για το NBA Europe»

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Ο Άνταμ Σίλβερ μίλησε για το NBA Europe και τη Euroleague και υπογράμμισε ότι θα προχωρήσει η διαδικασία, ανεξάρτητα το αν θα συμμετάσχει ή όχι η Euroleague.

Ο Κομισάριος του NBA ήταν ξεκάθαρος για το πλάνο που υπάρχει σχετικά με την Ευρώπη και το πως θα ξεκινήσει και πότε, ενώ αναφέρθηκε και στις συζητήσεις που γίνονται εδώ και αρκετό καιρό.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Μαρκ Τέιτουμ είχε επιβεβαιώσει στις 2 Ιούνη ότι το NBA Europe βρίσκεται σε τροχιά εκκίνησης τον Οκτώβριο του 2027, ξεκαθαρίζοντας παράλληλα ότι το NBA είναι έτοιμο να προχωρήσει με τη FIBA και τους συνεργάτες του ακόμη και χωρίς συμφωνία με την EuroLeague.

Αρχικά ο Σίλβερ τόνισε για το NBA και τη Euroleague:

«Αυτό που σχεδιάζουμε είναι να ξεκινήσουμε πρωτάθλημα 16 ομάδων, με 12 μόνιμες ομάδες, και στη συνέχεια τη δυνατότητα οποιασδήποτε ομάδας στην Ευρώπη να παίξει στις θέσεις που μένουν

Αυτή είναι η δομή που θα χρησιμοποιήσουμε, για την οποία μιλάμε με αυτές τις πιθανές ομάδες. Μερικές είναι ομάδες που παίζουν στην Ευρώπη, και μετά υπάρχουν κάποιες ομάδες που ενώνονται και θέλουν να ξεκινήσουν ομάδες σε πόλεις που δεν έχουν μπάσκετ υψηλού επιπέδου αυτή τη στιγμή».

Για τις συζητήσεις με τη EuroLeague ανέφερε: «Σχετικά με τη EuroLeague, οι συζητήσεις βρίσκονται σε εξέλιξη. Ελπίζουμε ότι θα βρούμε έναν τρόπο να ενσωματώσουμε αυτές τις λειτουργίες στην Euroleague, αλλά θα προχωρήσουμε ότι και να γίνει».