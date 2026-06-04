Δυνατό φιλικό στη Στοκχόλμη για την Εθνική Ελλάδας κόντρα στη Σουηδία
Η Εθνική Ελλάδας αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Σουηδία (4/6, 20:00) σε φιλικό παιχνίδι – Η αποστολή και οι δοκιμές από τον Γιοβάνοβιτς.
- Από την ανησυχία στη δημόσια οργή - Κλιμακώνονται οι διαδηλώσεις στην Αλβανία για την επένδυση Κούσνερ
- Οι νέοι δικαιούχοι για τις «Νταντάδες της Γειτονιάς» - Πώς θα κάνετε αίτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα
- Κατέρρευσε τμήμα αρχαίου τείχους στην αυλή του - Γιατί δεν μπορεί να απομακρύνει τις πέτρες
- Πάτρα: Νέος θάνατος κρατούμενου στις φυλακές Αγίου Στεφάνου – Στους 7 οι νεκροί μέσα σε λίγες εβδομάδες
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Η Εθνική Ελλάδος φιλοξενείται από τη Σουηδία (4/6, 20:00) σε φιλικό παιχνίδι ενόψει της προετοιμασίας των Σκανδιναβών για το προσεχές Μουντιάλ στα γήπεδα των ΗΠΑ, Καναδά, Μεξικού.
Οι διεθνείς έφτασαν χτες στην Στοκχόλμη, και λίγες ώρες μετά έκανε την τελευταία της προπόνηση ενόψει της αποψινής αναμέτρησης.
Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς τόσο κόντρα στην Σουηδία, όσο και κόντρα στην Ιταλία (7/6), αναμένεται να κάνει δοκιμές ενόψει των επίσημων υποχρεώσεων της Εθνικής Ελλάδος, τον ερχόμενο Σεπτέμβρη, για το Nations League.
«Είχαμε μια ευκαιρία να μαζέψουμε τους παίκτες μια εβδομάδα και να δοκιμάσουμε κάποια πράγματα διαφορετικά. Θα κάνουμε αλλαγές στο αγωνιστικό προφίλ της ομάδας για να έχουμε κάποιες εναλλακτικές», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Γιοβάνοβιτς, ενόψει του ματς με τη Σουηδία και συμπλήρωσε:
«Υπάρχουν κάποιοι τραυματίες που δεν μπορούσαν να έρθουν μαζί μας. Ο Γιαννούλης δεν μπορούσε να βοηθήσει και τον αποδεσμεύσαμε. Υπάρχουν νέα παιδιά ως προς εμένα που βρίσκονται στην Εθνική. Μέσα από αυτή τη διαδικασία και λόγω κάποιων απουσιών μας δίνει την ευκαιρία να δούμε κάποιους παίκτες. Για να είναι εδώ κάνανε καλή δουλειά στην ομάδα τους, όμως πρέπει να δούμε αν μπορούν να μας βοηθήσουν στον τρόπο παιχνιδιού μας».
Η αποστολή της Εθνική Ελλάδος για τα φιλικά του Ιουνίου
Τερματοφύλακες: Βλαχοδήμος, Μανδάς, Τζολάκης
Αμυντικοί: Μαυροπάνος, Χατζηδιάκος, Ρέτσος, Κουλιεράκης, Ντόη, Ρότα, Κυριακόπουλος, Βαγιαννίδης, Τσιμίκας
Μέσοι: Κοντούρης, Ζαφείρης, Τριάντης, Κουρμπέλης, Μουζακίτης, Ανδρούτσος
Επιθετικοί: Κυζιρίδης, Τζόλης, Μασούρας, Παυλίδης, Δουβίκας, Τεττέη, Κωστούλας
- Ο Ποκουσέφσκι και οι διαδικασίες για ελληνικό διαβατήριο
- Γιάννης… Τραβόλτα: Πρωταγωνιστής σε… remake του Grease ο Αντετοκούνμπο (vid)
- Νέα ανάρτηση της ΚΑΕ Ολυμπιακός: «Εξακολουθεί να μην χρειάζεται σχόλιο…» (vid)
- Οι οπαδοί της Κοπεγχάγης αποχαιρέτησαν τον Μάριο Οικονόμου (pic)
- Σίλβερ: «Σε εξέλιξη οι συζητήσεις με Euroleague – Αυτά είναι τα δεδομένα για το NBA Europe»
- Σπερς – Νικς 95-105: Break με το… καλημέρα στους τελικούς του NBA και 1-0 η Νέα Υόρκη
- Ο Μάικ Τζέιμς σχολίασε το Game 1 Ολυμπιακού – Παναθηναϊκού: «Αυτό δεν μου αρέσει…»
- Δυνατό φιλικό στη Στοκχόλμη για την Εθνική Ελλάδας κόντρα στη Σουηδία
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις