Δυνατό φιλικό στη Στοκχόλμη για την Εθνική Ελλάδας κόντρα στη Σουηδία

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Η Εθνική Ελλάδος φιλοξενείται από τη Σουηδία (4/6, 20:00) σε φιλικό παιχνίδι ενόψει της προετοιμασίας των Σκανδιναβών για το προσεχές Μουντιάλ στα γήπεδα των ΗΠΑ, Καναδά, Μεξικού.

Οι διεθνείς έφτασαν χτες στην Στοκχόλμη, και λίγες ώρες μετά έκανε την τελευταία της προπόνηση ενόψει της αποψινής αναμέτρησης.

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς τόσο κόντρα στην Σουηδία, όσο και κόντρα στην Ιταλία (7/6), αναμένεται να κάνει δοκιμές ενόψει των επίσημων υποχρεώσεων της Εθνικής Ελλάδος, τον ερχόμενο Σεπτέμβρη, για το Nations League.

«Είχαμε μια ευκαιρία να μαζέψουμε τους παίκτες μια εβδομάδα και να δοκιμάσουμε κάποια πράγματα διαφορετικά. Θα κάνουμε αλλαγές στο αγωνιστικό προφίλ της ομάδας για να έχουμε κάποιες εναλλακτικές», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Γιοβάνοβιτς, ενόψει του ματς με τη Σουηδία και συμπλήρωσε:

«Υπάρχουν κάποιοι τραυματίες που δεν μπορούσαν να έρθουν μαζί μας. Ο Γιαννούλης δεν μπορούσε να βοηθήσει και τον αποδεσμεύσαμε. Υπάρχουν νέα παιδιά ως προς εμένα που βρίσκονται στην Εθνική. Μέσα από αυτή τη διαδικασία και λόγω κάποιων απουσιών μας δίνει την ευκαιρία να δούμε κάποιους παίκτες. Για να είναι εδώ κάνανε καλή δουλειά στην ομάδα τους, όμως πρέπει να δούμε αν μπορούν να μας βοηθήσουν στον τρόπο παιχνιδιού μας».

Η αποστολή της Εθνική Ελλάδος για τα φιλικά του Ιουνίου

Τερματοφύλακες: Βλαχοδήμος, Μανδάς, Τζολάκης

Αμυντικοί: Μαυροπάνος, Χατζηδιάκος, Ρέτσος, Κουλιεράκης, Ντόη, Ρότα, Κυριακόπουλος, Βαγιαννίδης, Τσιμίκας

Μέσοι: Κοντούρης, Ζαφείρης, Τριάντης, Κουρμπέλης, Μουζακίτης, Ανδρούτσος

Επιθετικοί: Κυζιρίδης, Τζόλης, Μασούρας, Παυλίδης, Δουβίκας, Τεττέη, Κωστούλας