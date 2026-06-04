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Αρχεία Έπσταϊν: Ερωτήματα για επικεφαλής υπηρεσίας που διόρισε ο Ντόναλντ Τραμπ
Woman 04 Ιουνίου 2026, 11:30

Αρχεία Έπσταϊν: Ερωτήματα για επικεφαλής υπηρεσίας που διόρισε ο Ντόναλντ Τραμπ

Έγγραφα του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ αποκαλύπτουν επαφές του Μπεν Μπλακ με τον Τζέφρι Έπσταϊν. Ο Μπλακ ηγείται σήμερα της DFC, έχοντας διοριστεί από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
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Ο Τζέφρι Έπσταϊν παραμένει νεκρός εδώ και σχεδόν επτά χρόνια, ωστόσο τα αρχεία που συνεχίζουν να βλέπουν το φως της δημοσιότητας εξακολουθούν να αποκαλύπτουν άγνωστες πτυχές των σχέσεών του με ισχυρά πρόσωπα του πολιτικού και επιχειρηματικού κόσμου. Μία από τις πιο πρόσφατες αποκαλύψεις αφορά τον Μπεν Μπλακ, επικεφαλής της Development Finance Corporation (DFC), του αμερικανικού οργανισμού που διαχειρίζεται επενδύσεις και χρηματοδοτήσεις δισεκατομμυρίων δολαρίων στο εξωτερικό.

Ο Μπεν Μπλακ δεν έχει κατηγορηθεί για οποιαδήποτε παράνομη πράξη, ενώ εκπρόσωπός του δήλωσε ότι «δεν είχε προσωπική ή επαγγελματική σχέση με τον Τζέφρι Έπσταϊν». Ωστόσο, σύμφωνα με έρευνα της Guardian, τα έγγραφα παρουσιάζουν μια πιο σύνθετη εικόνα καθώς οι δύο άνδρες φέρεται να διατηρούσαν επαφές, αλλά και οικονομικές διασυνδέσεις που εκτείνονται σε βάθος ετών.

Ο γιος του μεγαλύτερου πελάτη του Έπσταϊν

Ο Μπεν Μπλακ είναι γιος του δισεκατομμυριούχου επενδυτή Λέον Μπλακ, συνιδρυτή της Apollo Global Management, μίας από τις μεγαλύτερες εταιρείες private equity (ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων) παγκοσμίως.

Ο Λέον Μπλακ υπήρξε επί χρόνια ο σημαντικότερος οικονομικά πελάτης του Έπσταϊν. Σύμφωνα με έρευνα της Επιτροπής Οικονομικών της Γερουσίας, κατέβαλε στον χρηματιστή περίπου 170 εκατ. δολάρια για φορολογικό και κληρονομικό σχεδιασμό. Παράλληλα, οι New York Times είχαν αποκαλύψει ότι ο Έπσταϊν συνέβαλε στη μεταφορά περίπου 20 εκατ. δολαρίων προς γυναίκες που συνδέονταν με τον επιχειρηματία.

Τρεις γυναίκες έχουν κινηθεί νομικά εναντίον του Λέον Μπλακ για φερόμενη σεξουαλική κακοποίηση. Δύο υποθέσεις έχουν απορριφθεί και μία παραμένει σε εκκρεμότητα. Ο ίδιος δεν έχει κατηγορηθεί ποινικά.

Παράλληλα, ανεξάρτητη έρευνα που παρήγγειλε η Apollo το 2021 δεν εντόπισε στοιχεία ότι ο Έπσταϊν είχε φέρει τον Λέον Μπλακ σε επαφή με ανήλικες.

Από τη Μόσχα με τον Τραμπ

Η έρευνα φωτίζει και τις σχέσεις του Λέον Μπλακ με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Οι δύο άνδρες κινούνταν στους ίδιους επιχειρηματικούς κύκλους τη δεκαετία του 1990 και ταξίδεψαν μαζί στη Μόσχα το 1996. Ο Λέον Μπλακ είχε καταθέσει αργότερα στη Γερουσία ότι οι δυο τους ίσως βρέθηκαν ακόμη και στο ίδιο στριπ κλαμπ κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα της εποχής, ένας από τους βασικούς σκοπούς του ταξιδιού ήταν η ανάπτυξη του συγκροτήματος Ducat Place, όπου ο Τραμπ ήλπιζε να δημιουργήσει τον πρώτο Trump Tower στην Ευρώπη. Μετά το ταξίδι, ο Μπλακ συμμετείχε στη χρηματοδότηση του έργου.

Οι δικηγόροι του υποστηρίζουν ότι δεν υπήρξε ποτέ επιχειρηματική συνεργασία μεταξύ Μπλακ και Τραμπ και ότι γνωρίζονται μόνο κοινωνικά.

Φωτογραφία της τότε συζύγου του Ντέιβιντ Τζιοβάνις, του Ντόναλντ Τραμπ, του Λίον Μπλακ και του Ντέιβιντ Τζιοβάνις (από αριστερά προς τα δεξιά), στη Μόσχα το 1996. Φωτογραφία: Γερουσία των Ηνωμένων Πολιτειών, Πηγή: The Guardian

Φωτογραφία της τότε συζύγου του Ντέιβιντ Τζιοβάνις, του Ντόναλντ Τραμπ, του Λέον Μπλακ και του Ντέιβιντ Τζιοβάνις (από αριστερά προς τα δεξιά), στη Μόσχα το 1996. Φωτογραφία: Γερουσία των Ηνωμένων Πολιτειών, Πηγή: The Guardian

Η κοινή επένδυση

Το 2011 ο Μπεν Μπλακ επένδυσε στην Environmental Solutions Worldwide (ESWW), εταιρεία που δραστηριοποιούνταν στον έλεγχο εκπομπών πετρελαιοκινητήρων.

Την ίδια περίοδο ο Έπσταϊν κατείχε περίπου το 6% της εταιρείας μέσω offshore  (υπεράκτιας) εταιρείας στις Παρθένες Νήσους.

Ο Μπεν Μπλακ και ο αδελφός του Τζόσουα εντάχθηκαν στο διοικητικό συμβούλιο της ESWW το ίδιο έτος, ενώ τα αρχεία δείχνουν ότι ο πατέρας τους είχε ενθαρρύνει τον Έπσταϊν να επενδύσει στην εταιρεία ήδη από το 2010.

Λίγες εβδομάδες αργότερα, ο Έπσταϊν τοποθέτησε επιπλέον 1 εκατ. δολάρια στην επιχείρηση μέσω αγοράς εταιρικού χρέους.

Το 2012 οι συμμετοχές του Έπσταϊν μεταβιβάστηκαν στην Black Family Partners LP, επενδυτικό όχημα που διαχειρίζεται μέρος της οικογενειακής περιουσίας των Μπλακ.

Παραμένει άγνωστο αν ο Μπεν Μπλακ γνώριζε την έκταση της συμμετοχής του Έπσταϊν στην εταιρεία όταν πραγματοποίησε τη δική του επένδυση.

Οι συναντήσεις και η Google

Τα αρχεία δείχνουν ότι οι δρόμοι των δύο ανδρών διασταυρώνονταν συχνά.

Το 2012 είχε προγραμματιστεί συνάντηση ανάμεσά τους με πρωτοβουλία του Λέον Μπλακ.

Έναν χρόνο αργότερα, αλληλογραφία συνεργατών του Έπσταϊν κατέγραφε σχέδιο ιδιωτικής ξενάγησης στα γραφεία της Google στη Νέα Υόρκη, στην οποία θα συμμετείχαν ο Έπσταϊν, ο Μπεν Μπλακ, η σύντροφός του, ο Λέον Μπλακ και η Καρίνα Σουλιάκ, η επί χρόνια σύντροφος του Έπσταϊν.

Οι δικηγόροι της οικογένειας υποστηρίζουν ότι ο Μπεν Μπλακ τελικά δεν συμμετείχε στην επίσκεψη.

Το φθινόπωρο του 2013, μετά από οικογενειακή συνάντηση για ζητήματα περιουσίας και κληρονομιάς, ο Έπσταϊν απέκτησε τα στοιχεία επικοινωνίας του Μπεν Μπλακ. Εσωτερικό σημείωμα αναφέρει ότι ο Λέον Μπλακ είχε εγκρίνει επαφές του χρηματιστή με τους γιους του.

Τα γενέθλια στα Χάμπτονς

Ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα σημεία των αρχείων αφορά τα 30ά γενέθλια του Μπεν Μπλακ.

Σε email του 2014 ο Έπσταϊν ισχυρίζεται ότι ταξίδεψε στα Χάμπτονς για να παρευρεθεί στη γιορτή.

Οι δικηγόροι της οικογένειας αμφισβητούν τον ισχυρισμό και υποστηρίζουν ότι δεν υπάρχει καμία ανεξάρτητη επιβεβαίωση της παρουσίας του, σημειώνοντας ότι ο Έπσταϊν είχε τη συνήθεια να υπερβάλλει για τις σχέσεις του με γνωστά πρόσωπα.

Δύο ημέρες αργότερα, πάντως, ο χρηματιστής εμφανίζεται να συμβουλεύει τον Μπεν Μπλακ σχετικά με την αγορά κατοικίας αξίας 11,5 εκατ. δολαρίων. Τα emails δείχνουν ότι συζητούνταν τρόποι περιορισμού της φορολογικής επιβάρυνσης της συναλλαγής, ενώ ο Έπσταϊν φέρεται να ενημέρωσε συνεργάτες της οικογένειας ότι ο Μπεν μπορούσε να απευθυνθεί σε εκείνον οποιαδήποτε στιγμή για περαιτέρω διευκρινίσεις.

Οι δικηγόροι του Λέον Μπλακ δήλωσαν ότι δεν γνωρίζουν την ύπαρξη “οποιουδήποτε email προς τον Λέον Μπλακ που να επιβεβαιώνει ότι ο Έπσταϊν παρευρέθηκε στο πάρτι και ότι ο Λέον Μπλακ και ο γιος του έχουν επιβεβαιώσει πως ο Έπσταϊν δεν παρευρέθηκε (ανεξαρτήτως όσων μπορεί να ισχυριζόταν στα emails του)”. Φωτογραφία: Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ

Οι δικηγόροι του Λέον Μπλακ δήλωσαν ότι δεν γνωρίζουν την ύπαρξη “οποιουδήποτε email προς τον Λέον Μπλακ που να επιβεβαιώνει ότι ο Έπσταϊν παρευρέθηκε στο πάρτι και ότι ο Λέον Μπλακ και ο γιος του έχουν επιβεβαιώσει πως ο Έπσταϊν δεν παρευρέθηκε (ανεξαρτήτως όσων μπορεί να ισχυριζόταν στα emails του)”. Φωτογραφία: Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ

Η «Chik» και το φιλί

Στα αρχεία ξεχωρίζει επίσης η περίπτωση μιας γυναίκας που εμφανίζεται με το ψευδώνυμο «Chik».

Η γυναίκα ανήκε στον κύκλο των νεαρών γυναικών που βρίσκονταν συχνά κοντά στον Έπσταϊν και επικοινωνούσε μαζί του για προσωπικά αλλά και οικονομικά ζητήματα.

Κατά τη διάρκεια των εορτών του 2014 στο Σεν Μπαρτς, η ίδια περιγράφει σε emails ότι πέρασε χρόνο με την οικογένεια Μπλακ και ιδιαίτερα με τα αδέλφια Μπεν και Τζόσουα.

Μία από τις γυναίκες με τις οποίες αλληλογραφούσε ο Έπσταϊν έγραψε ότι πέρασε «υπέροχα με τα αδέλφια Μπλακ» κατά τη διάρκεια των εορτών της Πρωτοχρονιάς στο Σεν Μπαρτς, τον Δεκέμβριο του 2014. Φωτογραφία: Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ

Μία από τις γυναίκες με τις οποίες αλληλογραφούσε ο Έπσταϊν έγραψε ότι πέρασε «υπέροχα με τα αδέλφια Μπλακ» κατά τη διάρκεια των εορτών της Πρωτοχρονιάς στο Σεν Μπαρτς, τον Δεκέμβριο του 2014. Φωτογραφία: Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ

Ο Έπσταϊν έλαβε email από δεύτερη αλληλογράφο του, η οποία έγραφε ότι επρόκειτο να δειπνήσει με τον Μπεν Μπλακ και τα αδέλφια του ανήμερα της Πρωτοχρονιάς στο Σεν Μπαρτς, τον Ιανουάριο του 2015. Φωτογραφία: Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ

Ο Έπσταϊν έλαβε email από δεύτερη αλληλογράφο του, η οποία έγραφε ότι επρόκειτο να δειπνήσει με τον Μπεν Μπλακ και τα αδέλφια του ανήμερα της Πρωτοχρονιάς στο Σεν Μπαρτς, τον Ιανουάριο του 2015. Φωτογραφία: Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ

Λίγες εβδομάδες αργότερα ζητά από τον Έπσταϊν συμβουλή για το πώς να απαντήσει σε μήνυμα του Μπεν Μπλακ που την καλούσε να βγουν.

Την επόμενη ημέρα ενημερώνει τον χρηματιστή ότι είχαν συναντηθεί, πέρασαν όμορφα και ότι εκείνος τη φίλησε, χαρακτηρίζοντάς τον «πραγματικό τζέντλεμαν».

Σε άλλα μηνύματα ζητά από τον Έπσταϊν βοήθεια για να αποκτήσει πρόσβαση σε εκδηλώσεις της οικογένειας Μπλακ, ενώ τον ρωτά ακόμη αν ο Μπεν θα συμμετείχε σε προγραμματισμένες συναντήσεις με τον πατέρα του.

Οι δικηγόροι της οικογένειας υποστηρίζουν ότι επρόκειτο για ένα και μοναδικό ραντεβού μεταξύ δύο ενηλίκων και ότι ο Μπεν Μπλακ δεν γνώριζε πως η γυναίκα αλληλογραφούσε με τον Έπσταϊν.

Η «Chik» έγραψε στον Έπσταϊν για να ρωτήσει αν ο Λέον Μπλακ θα ερχόταν μόνος του ή αν θα τον συνόδευε ο «BB» (Μπεν Μπλακ), ενώ παράλληλα ζητούσε να επιβεβαιώσει την ώρα που ο Έπσταϊν ήθελε να τη συναντήσει. Μάρτιος 2015. Φωτογραφία: Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ

Η «Chik» έγραψε στον Έπσταϊν για να ρωτήσει αν ο Λέον Μπλακ θα ερχόταν μόνος του ή αν θα τον συνόδευε ο «BB» (Μπεν Μπλακ), ενώ παράλληλα ζητούσε να επιβεβαιώσει την ώρα που ο Έπσταϊν ήθελε να τη συναντήσει. Μάρτιος 2015. Φωτογραφία: Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ

Το πορτρέτο των αδελφών Μπλακ

Το 2016 βοηθός του Έπσταϊν ζήτησε από τον Μπεν και τον Τζόσουα Μπλακ να φωτογραφηθούν ώστε να δημιουργηθεί πορτρέτο για τον πατέρα τους.

Τον Φεβρουάριο του 2016, βοηθός του Έπσταϊν ζήτησε από τον Μπεν Μπλακ και τον αδελφό του, Τζόσουα, να ποζάρουν για τη δημιουργία των πορτρέτων τους, τα οποία προορίζονταν ως δώρο για τον πατέρα τους.» Φωτογραφία: Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ

Τον Φεβρουάριο του 2016, βοηθός του Έπσταϊν ζήτησε από τον Μπεν Μπλακ και τον αδελφό του, Τζόσουα, να ποζάρουν για τη δημιουργία των πορτρέτων τους, τα οποία προορίζονταν ως δώρο για τον πατέρα τους.» Φωτογραφία: Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ

Το έργο ανατέθηκε στον Κορεάτη ζωγράφο Κιόνγκ Νο, ο οποίος είχε λάβει υποτροφία από τον Έπσταϊν για σπουδές στη Νέα Υόρκη.

Ο καλλιτέχνης δήλωσε στην Guardian ότι φωτογράφισε τους δύο αδελφούς και δημιούργησε τον πίνακα στο εργαστήριό του, χωρίς να γνωρίζει τότε ποιοι ήταν οι εμπλεκόμενοι.

Η οικογένεια Μπλακ αμφισβητεί ότι υπήρξε επίσημη παραγγελία πορτρέτου από τον Έπσταϊν.

Ο Μπεν και ο Τζόσουα Μπλακ συμμετείχαν σε φωτογράφιση με τον Κιόνγκ Νο, Κορεάτη ζωγράφο, ο οποίος δήλωσε στην Guardian: «Τους φωτογράφισα και στη συνέχεια ζωγράφισα το πορτρέτο τους στο εργαστήριό μου». Φωτογραφία: Ευγενική παραχώρηση του Κιόνγκ Νο, Πηγή: The Guardian

Ο Μπεν και ο Τζόσουα Μπλακ συμμετείχαν σε φωτογράφιση με τον Κιόνγκ Νο, Κορεάτη ζωγράφο, ο οποίος δήλωσε στην Guardian: «Τους φωτογράφισα και στη συνέχεια ζωγράφισα το πορτρέτο τους στο εργαστήριό μου». Φωτογραφία: Ευγενική παραχώρηση του Κιόνγκ Νο, Πηγή: The Guardian

Σε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά emails, ο Έπσταϊν ασκεί έντονη κριτική στον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζονταν τα οικονομικά τους οι γιοι του Λέον Μπλακ.

«Έχεις μια βόμβα από χρωματιστά νήματα που δημιούργησαν τα καθυστερημένα παιδιά σου», έγραψε στον επιχειρηματία, προσθέτοντας ότι η κατάσταση έπρεπε να ξεμπλεχτεί πολύ προσεκτικά.

Οι αντιδράσεις μέσα στην DFC

Η δημοσιοποίηση μέρους της αλληλογραφίας του Έπσταϊν στα τέλη του 2025 προκάλεσε συζητήσεις και στο εσωτερικό της DFC.

Σύμφωνα με νυν και πρώην στελέχη της υπηρεσίας, πολλοί εργαζόμενοι είχαν ήδη αμφιβολίες για το κατά πόσο ο Μπεν Μπλακ διέθετε την απαραίτητη εμπειρία για να ηγηθεί ενός οργανισμού με τόσο εκτεταμένες αρμοδιότητες.

Οι αντιδράσεις εντάθηκαν όταν οι υπάλληλοι εντόπισαν το όνομά του στα αρχεία του Έπσταϊν. Αρχικά σχολίαζαν κυρίως τα υποτιμητικά σχόλια του χρηματιστή για τις οικονομικές ικανότητες των παιδιών της οικογένειας Μπλακ. Όταν όμως αποκαλύφθηκαν και τα emails της «Chik», οι συζητήσεις σταδιακά σταμάτησαν.

Πρώην εργαζόμενοι περιγράφουν σήμερα κλίμα χαμηλού ηθικού και ανησυχίας, με αρκετούς υπαλλήλους να εξετάζουν το ενδεχόμενο αποχώρησης από την υπηρεσία.

Παρά τις αποκαλύψεις, ο Λευκός Οίκος εξακολουθεί να στηρίζει δημόσια τον Μπεν Μπλακ, υποστηρίζοντας ότι διαθέτει τα προσόντα για τη θέση, ενώ οι δικηγόροι της οικογένειας επιμένουν ότι τα αρχεία δεν αποδεικνύουν προσωπική σχέση με τον Τζέφρι Έπσταϊν και ότι μεγάλο μέρος των αναφορών βασίζεται αποκλειστικά σε ισχυρισμούς του ίδιου του χρηματιστή, σημειώνει ο Guardian.

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Κάποιοι θα αμφισβητήσουν την αξιοπιστία της, αλλά το εναλλακτικό μέλλον, σε σχέση με αυτό που σκιαγραφείται στην Έκθεση για τη Δικαιοσύνη στον Κόσμο, είναι πολύ πιο ζοφερό

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
ΟΠΕΚΕΠΕ: Εξαρθρώθηκε το κύκλωμα με τις παράνομες επιδοτήσεις σε Κοζάνη και Αγρίνιο – 14 συλλήψεις
Πώς δρούσε 04.06.26

Εξαρθρώθηκε το κύκλωμα που ρήμαζε τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε Κοζάνη και Αγρίνιο - 14 συλλήψεις συνολικά

Ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκεται ο φερόμενος ως αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης που εξαπατούσε τον ΟΠΕΚΕΠΕ - Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα 23 άτομα και τέσσερα νομικά πρόσωπα

Σύνταξη
Ελ Νίνιο: Ένα πολύ ισχυρό φαινόμενο πλησιάζει – Τι μπορούμε να περιμένουμε;
Πλησιάζει... 04.06.26

Ο κόσμος προετοιμάζεται για ένα πολύ ισχυρό Ελ Νίνιο - Ποιες επιπτώσεις θα έχει

Αυτό το Ελ Νίνιο θα μπορούσε να γίνει πολύ έντονο προς το τέλος του έτους, με λόγο για ένα «σούπερ-Ελ Νίνιο». Αλλά ποιες επιπτώσεις μπορεί να έχει; Και έχει συμβεί κάτι παρόμοιο στο παρελθόν;

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Βιμ Βέντερς: Αποσύρει ταινία του 1975 μετά από καταγγελίες της Ναστάζια Κίνσκι για σκηνή που γύρισε στα 13 της
«Wrong Move» 04.06.26

Βιμ Βέντερς: Αποσύρει ταινία του 1975 μετά από καταγγελίες της Ναστάζια Κίνσκι για σκηνή που γύρισε στα 13 της

Ο Βιμ Βέντερς απέσυρε από την κυκλοφορία το «Wrong Move», παραδεχόμενος ότι η 13χρονη τότε Ναστάζια Κίνσκι δεν προστατεύθηκε επαρκώς κατά τα γυρίσματα

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Αλλάζει γραμμή το Μαξίμου απέναντι σε Σαμαρά – Από τα «καρφιά» στα καλοπιάσματα και στο «κάλεσμα συστράτευσης»
Πολιτική Γραμματεία 04.06.26

Αλλάζει γραμμή το Μαξίμου απέναντι σε Σαμαρά – Από τα «καρφιά» στα καλοπιάσματα και στο «κάλεσμα συστράτευσης»

Μπροστά στο φόβο των ψηφοφόρων της «γαλάζιας» παράταξης που θα στραφούν προς το νέο κόμμα Σαμαρά, το Μαξίμου επιχειρεί να εμφανιστεί να καλοπιάνει και να απευθύνει «κάλεσμα συστράτευσης» στον πρώην πρωθυπουργό, με στόχο την προσπάθεια να προσεγγίσει το ακροατήριό του.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Αλβανία: Από την ανησυχία στη δημόσια οργή – Κλιμακώνονται οι διαδηλώσεις για την επένδυση Κούσνερ
«Ζήτημα των πολιτών» 04.06.26

Από την ανησυχία στη δημόσια οργή - Κλιμακώνονται οι διαδηλώσεις στην Αλβανία για την επένδυση Κούσνερ

Χιλιάδες κόσμου στους δρόμους στην Αλβανία - Διαδηλώσεις προγραμματίζονται και στα νότια της χώρας, όπου είναι σε εξέλιξη οι προπαρασκευαστικές εργασίες για το τουριστικό θέρετρο του 1,6 δισ. δολαρίων

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Σπερς – Νικς 95-105: Break με το… καλημέρα στους τελικούς του NBA και 1-0 η Νέα Υόρκη
Μπάσκετ 04.06.26

Σπερς – Νικς 95-105: Break με το… καλημέρα στους τελικούς του NBA και 1-0 η Νέα Υόρκη

Οι Νιου Γιορκ Νικς έσπασαν την έδρα των Σαν Αντόνιο Σπερς, επικρατώντας με 105-95 στο πρώτο τελικό του NBA. Σερί 11-0 στο φινάλε για την ομάδα της Νέας Υόρκης, που μετέτρεψε το 95-94 σε 95-105.

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Χανιά: Στο νοσοκομείο φιλοξενούνται τα παιδιά της 25χρονης που κατηγορείται για κακοποίηση της 3χρονης κόρης της
Ελλάδα 04.06.26

Στο νοσοκομείο φιλοξενούνται τα παιδιά της 25χρονης που κατηγορείται για κακοποίηση της 3χρονης κόρης της

«Τα κακοποιούμε ξανά σαν κράτος» - Τι δηλώνει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννάκος για τα παιδιά της 25χρονης που φιλοξενούνται στο νοσοκομείο Χανίων.

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ΕΛΑΣ: Σε εκλογική διάταξη και ετοιμότητα για κάλπες τον Σεπτέμβρη – Συγκροτούνται κομματικά όργανα – Φρένο στους βιαστικούς
Πολιτική Γραμματεία 04.06.26

ΕΛΑΣ: Σε εκλογική διάταξη και ετοιμότητα για κάλπες τον Σεπτέμβρη – Συγκροτούνται κομματικά όργανα – Φρένο στους βιαστικούς

Στήνεται εκλογικός μηχανισμός και πανελλαδική οργανωτική δομή - Τα νέα όργανα παίρνουν μορφή, στελέχωση με τους 300 της ιδρυτικής διακήρυξης.

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
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